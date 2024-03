"Wünsch Dir Deinen NDR": Yared Dibaba kommt rum Stand: 20.03.2024 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Yared Dibaba kommt zu Ihnen und präsentiert Ihr Dorf und Ihre Geschichte!

"Moin tosomen, ich bin Yared Dibaba und mit "Yared kommt rum" erkunde ich bei uns im Norden die Vielfalt der Dörfer direkt vor unserer Haustür. "Haben Sie eine besondere Geschichte, engagieren sich in Ihrem Dorf oder pflegen ein einzigartiges Hobby? Lassen Sie uns drüber schnacken - dat geiht ok geern op Plattdütsch. Ich komm rum und Ihr Dorf kommt groß raus: ins Fernsehen, ins Radio und ins Netz, also online."

So maakt wi dat oder auf Hochdeutsch - so machen Sie mit: "Schicken Sie uns eine Beschreibung dessen, was Sie mit mir und dem NDR Publikum erzählen möchten. Beschreiben Sie, was Ihr Dorf und Ihre Geschichte besonders macht. Bewerben Sie sich und zeigen Sie die Besonderheiten Ihres Dorfes, ich freue mich auf Ihre Geschichten und die Begegnung mit Ihnen, bis bald in Ihrem Dorf - un hold jo fuchtig", Ihr Yared Dibaba.

Einsendeschluss für die Aktion ist der 15. April 2024. Dann wird geplant und organisiert, die Besuche finden im Anschluss statt. Weitere Informationen unter "Wünsch Dir Deinen NDR".

Einsendeschluss für die Aktion ist der 15. April 2024.