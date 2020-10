Mit Arne-Torben Voigts und "Friedrich" auf die Ems Stand: 19.10.2020 17:29 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Hörer, Zuschauer und Nutzer für einen Besuch bewerben. Für Arne-Torben Voigts ging es mit "Friedrich" auf die Ems.

von Arne-Torben Voigts

Ich durfte in diesem Jahr einen Tag lang an Bord vom Besan-Ewer "Friedrich" mitsegeln. Ein friesischer Traditionssegler, 110 Jahre alt. Aber lebendig wie am ersten Tag - weil der Verein Schippergilde aus Leer sich mit viel Leidenschaft darum kümmert, das Schiff auch für kommende Generationen seetüchtig zu halten. Das ganze ehrenamtlich! Und aus einem großartigen, karitativen Grund.

Gemeinsam an einem Strang ziehen

Der Verein bringt Kindern und Jugendlichen, die ihren Weg im Leben noch nicht gefunden haben, bei, worauf es ankommt: Miteinander anzupacken, für den anderen da zu sein, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und anderen zu vertrauen. Auch ich kam in diesen Genuss, wobei das Wetter leider nicht ganz mitgespielt hat.

Bei Böen bis Stärke neun konnten wir nicht unter vollen Segeln auf den Dollart rausfahren. Stattdessen ging es mit "kleinem Besteck" die Ems flussaufwärts von Emden in den Heimathafen nach Leer. Aber auch das - und die frische Luft - haben gereicht, dass ich nach einer Tasse Ostfriesen-Tee im gemütlichen Salon unter Deck glattweg eingeschlafen bin.

Nach einer halben Stunde fühlte ich mich wie neu geboren, bin dem Skipper Axel Sülberg und seiner Crew unendlich dankbar für diese Erfahrung und wünsche noch viele tolle Törns mit Jugendlichen und Kindern aus ganz Deutschland!