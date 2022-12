Stand: 14.12.2022 10:40 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Königin vun't Vanillezuckerland"

Kurz vor Weihnachten wird es in Ines Barbers Küchenschränken mit den vielen Zutaten und Gewürzen unübersichtlich.

AUDIO: Königin vun't Vanillezuckerland (2 Min) Königin vun't Vanillezuckerland (2 Min)

"Königin vun't Vanillezuckerland"

Af un an, nich so oftins, dor mist ik mien Schapps inne Köök ut. Jümmers mit veel Musik, un denn düker ik af. Ik heff nich so een vull modeern Köök, also solk, de di elegant un lies mit dusend rutsusen Schuuvladen jeed Eck vun't Schapp wiesen deit.

Ik heff mi in de Schapps eenfach Kastens rinstellt un na ja, eendags mutt'n de jo ok mol schier maken. Ganz ünnen steiht de Kasten mit sööte Saken, Puddingpulver, Backpulver, Karneel, Puderzucker un Vanillezucker. An Anfang steiht allns örnlich achternanner in lütte Kastens dorbinnen. Man mit de Tiet torkelt dor denn de Tüten dörchnanner as besopen Seelüüd op hoge See. Kuddlmuddl, na, keen Problem.

Wat nich allens bin is in so'n Kasten

Bruuk ik wat, grabbel ik mi dor so dörch, un schwupps - Puddingpulver, ik grabbel wieder, schwupps Sahnestief. Geiht doch. Man nu steiht bi mi oppe Arbeitsplatt de grote Kasten vun ünnen, leddig, utwischt. Blangenbi liggt allns, wat ik dor so rutkleit heff. Lüüd: 50 Percent is allang aflopen, mutt weg.

Un de annern 50 Percent - dat sünd meist allns Tüten mit Vanillezucker! De hebbt sik Maand üm Maand bi dat Ringrabbeln fein mit allns vermengeleert, versteken, un ik heff jümmers niege köfft. Nu bün ik de Königin vun't Vanillezuckerland. Sowat…

Lüüd: Dat is en Teken! Dat schreet jo: Nimm dat Leven vunne sööte Siet! Is wat duster un bitter, hey, schmiet Vanillezucker dor över un gönn di' wat. Schlaggermanschü blots noch mit! Quark mit! Koken mit! Hau düchtig Vanillezucker dor över un allns wart… sööt. Goot, wat ik so'n oldmoodsche eenfache Köök heff. De sorgt op ehre Ort för mi.

Zum Podcast-Angebot der plattdeutschen Sendereihe "Hör mal 'n beten to"

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 10.40 Uhr auf NDR 90,3 und um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen.

Weitere Informationen Hör mal 'n beten to Die plattdeutsche Morgenplauderei als kostenloses Audio-Abo für Ihren PC. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 14.12.2022 | 10:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch