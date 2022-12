Stand: 20.12.2022 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Inkopen"

Gerd Spiekermann kauft nicht gerne ein und schon gar nicht zu Weihnachten für die ganze Familie. Das dauert immer so lange.

AUDIO: Inkopen (2 Min) Inkopen (2 Min)

"Inkopen"

Ik will dor nich lang um rumsnacken, nee, ik bekenn mi dor frank un free to: Ik koop nich geern in! Inkopen, wenn ik dat Woort al höör, denn krieg ik dat Grusen. Wat to'n Eten un Drinken inkopen, dat geiht, dor bün ik geern mit bi, denn dor kümmt dat ja up de rechten Soorten un Mengen an - bi Beer to'n Bispeel - un dor pass ik geern up up.

Man wenn dat um Wiehnachtsgeschenken geiht, sünnerlich um Tüüg för de Kinner un Speeltüüg för de Enkelkinner, denn överkümmt mi so'n… denn krieg ik so'n Stickhoosten. Man ik laat mi ja nix anmarken. Nee, bi't Inkopen, heff ik ja al seggt, bün ik geern dorbi, wegen de Mengen… un so. Man Utsöken, nee, dat överlaat ik geern mien Fro.

Een Trick för tofredene Mannslüüd

Nu heff ik ja faststellt, dat gifft Ladens, de kennt socke Mannslüüd as mi un annern, de kennt de nich. Un dat is ganz eenfach, wo du socke Ladens an kennen kannst, de also Mannslüüd kennt oder nich kennt, un dat is een Stohl. Geschäftslüüd, de ehr Kundschop kennt, de hefft in ehrn Laden dezent in'e Eck een Stohl stohn, dor kann de Mann sick mit sien Portemonnaie oder Kreditkort hensetten. Un töven.

Wi hefft veer Kinner mit Anhang, wat meent ji, woveel Doog un Stünnen dor anhangt, ehr de all beschenkt sünd. Un wenn ik mi denn nich hensetten kann - aus! Rut ut'n Laden. Dorum heff ik een goden Tipp för de Geschäftslüüd: stellt een Stohl up - un de Umsatz stiggt um 50%, stellt twee Stöhl up un de Umsatz verdubbelt sik, un wenn ji sogar dree Stöhl upstellen doot, denn… sünd Ji eenfach to gierig.

Zum Podcast-Angebot der plattdeutschen Sendereihe "Hör mal 'n beten to"

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 10.40 Uhr auf NDR 90,3 und um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen.

Weitere Informationen Hör mal 'n beten to Die plattdeutsche Morgenplauderei als kostenloses Audio-Abo für Ihren PC. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 20.12.2022 | 10:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch