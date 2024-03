Stand: 06.03.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Heizen"

Matthias Stührwoldt wird ganz emotional, wenn es um das Thema Heizen geht.

"Heizen"

Oh, wat hebbt sik de Lüüd in de letzte Tiet de Köpp hitt sabbelt över Heizungen. Dat Gebüde-Energiegesetz wörr blots Heizungsgesetz nöhmt, un angeblich schull allens verboden warrn. Un wi schullen freren; freren schullen wi.

Natürli is dat Quatsch, un dor is veel Dummtüch un Blödsinn sabbelt un schreven worrn. Wat aver eendütig is: ut miene Sicht hett de Politik total ünnerschätzt, wat för een emotionale Bindung de Lüüd to jüm ehre Heizungen hebbt.

Blots de Köök un de Stuuv weern warm

Ik meen, ik bün ja nu nich steenolt mit mien 55 Johren. 1976, ik weer acht Johren olt, dor is in uns Hus de erste Zentralheizung inbuut worrn. Un eens kann ik seggen: Dat weer een Quantensprung in Saken Levensqualität. Vörher weer dat in uns Hus hitt in de Köök - dor stünn een Holtherd - un in de Alldagsstuv - dor weer een Kakelaven. Hitt weer dat aver erst, nahdem Mudder anbött harr. Vörher weer dat dor kolt, so as in den Rest vun't Hus.

De Baadstuv, de Flur, de Schlapstuuven, de ganze erste Stock - överall weer dat kolt un klamm, un ik entsinn mi, dat mien Mudder un ik oftens tosamen to Bett kropen sünd un de Köpp ünner de Deck steken hebbt, üm dat Bett warm to pusten, un liekers hebbt wi froren.

Un denn, 1976, hebbt mien Öllern investeert: Duppelte Fenster, Ölzentralheizung, Heizkörpers in all de Stuuven, sogor in'n ersten Stock. Mit eenmol weer dat Hus warm, un wenn ik froren heff, kunn ik lütten Butscher eenfach nah den Heizkörper gahn, dat Ventil open dreihn, un een poor Minuten later weer de Stuuv warm. Hammer!

Fortschritt is doch wat feines

Vörher harr ik ümmer töven mösst, bit Mudder int Hus anbött harr, un in de ersten twee Johren bün ik alleen deshalb gern to School gahn, weil dat dor warm weer! Un nu, as in't Paradies, dreihst du an een Knoop, du hörst dat Water ruschen, in de Rohren, un zack! - weer dat kuschlig. Ik glööv, nie dorvör un nie dornah heff ik so intensiv mitkregen un sölben belevt, wie wunnerbor beter manche Saken dörch Fortschritt warrn künnt.

Un noch hüüt freu ik mi doran, an dat Ventil to dreihen, un de Stuuv warrt warm. För mi ümmer noch faszineerend. Wohrschienli, wiel ik dat ok noch anners kenn. Jedenfalls kann ik seggen, dat ik een emotionale Bindung an mien Heizung heff. Un wenn dor een kommen schall un de will mi dat Heizen verbeten, du, denn kriggt de vun mi wat lang Fell, du, denn warr ik wild as een Oss!

