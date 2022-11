Stand: 01.11.2022 16:08 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Wat'n Pracht"

Ines Barber genießt den Herbst in all seinen Farben und kommt dabei regelrecht ins Schwärmen und Meditieren in der Natur.

Worüm gifft sik de Natur egentlich soveel Möh? Ik meen, worüm malt de Harvst de Blöder in de schönsten Farven an, jeed Week n' beten anners? Rot, geel, hellrosa mit gröön, dunkelgröön, brun, duster un knallbunt – allns tosomen in' raffneerte Wessel. Dorto knippst de Sünn denn ok noch heel verscheden Stimmungen an, schinkt Licht, Licht in zorthellblau un rosa inne Morrn, knallblau an' schöne Dag un fieselgrieselmatt an natte köhle Morrn or Avend.-

Un dat is blots en minilüürlütte Utwohl an "So-kann't-utsehn"-Klöörn.

Minsch, gah rut inne Middagsstünn, merrn inne Stadt in Park, op Land inne Feldmark! Nimm en Bad inne Middagssünn, inmummelt in' kuschlig Jack, opppe Balkon. Kott mol de Oogen to un de Warms spören.

Bit op de Knaken. Modder Eerd verschinkt Kraft. Inaten, utaten.

Los, kiddl mi dörch - Sünn!

Bunte Blöder - raschelt mi to Roh!

Ik inhaleer dien Mix ut Farv un Licht.

Ik aten düsse Luft un smeck dien Kraft. Föhl Tiet un Tieden.

Bün meist besapen un heff nich een Promill in't Bloot.

De letzten Körbs liggt knallorange noch vör de Döörn.

Dat Rücklicht vun' Harvst.

Wat'n Pracht.

