Stand: 12.10.2022 10:40 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "De groote Fraag"

Ralf Spreckels befasst sich mit einem berühmten Ausspruch des schottischen Dichters Robert Burns, in denen es um das Verhältnis zwischen Mann und Frau geht.

AUDIO: De groote Fraag (2 Min) De groote Fraag (2 Min)

"De groote Fraag"

Wokeen is de betere Minsch? Fru? Mann? De Wohrheit to finnen, swoor! In de Literatur forschen? Jo. Ton Bispill hett de schottsche Schriever Robert Burns riemelt:

Mien Bestes, swöör Mudder Natuur,

an elkeen Deern seht ji dat nu,

mit Lehrjunghand möök ik den Mann,

mit Meisterhand de Fru!

Aver stimmt dat? As ik vun de Böker de Nees vull harr, wull ik dat sülm rutfinnen. Heff ik veertein Daag för bruukt un weet nu Bescheed.

Geföhl un Moot

Vunwegen Fruuns mehr Geföhl, plietscher un mehr Moot. Un klöker ok noch? To'n Bispill hett mien Fru so'ne nakelte Snick, de de Blomen affreeten harr, mit Swung övern Tuun in Navers Goorn smeten. Mi hett dat Deert leed doon. Vunwegen mehr Geföhl! Sowat deiht Mann nich! Klaar, mi hett de Mullwarp ok argert. Niee Hümpels in mien Rasen. Ik em gedüllig opluert un vörsichtig mit 'n Emmer röverdroogen. Wokeen is nu de beetere Minsch?

Un plietscher? As ik den Rasenmeiher uteneen harr - de wull sik maal wedder nich in Draff setten - fraagt mien Schatz mi na 'ne Stünn: "Steekdoos inschallt?" Wenn se plietsch is, worüm seggt se dat nich glieks?

Fruunslüüd mehr Moot as Mannslüüd?

Letzt rötert dat to nachtslapen Tied an't Huus. Wi ut'n Slaap hoch. Ik liesen: "Willst du maal kieken, wat dor los is?" Wull se nich ut de warme Puch ruut. Kiek, dat mit mehr Kuraasch stimmt ok nich. Worüm se dree Daag nich mit mi snackt hett, wat weet ik?

Un dat Fruunslüüd klöker sünd, na ja. Wokeen hett dat Radel nülich nich to Enn bröcht? För "Mannhaft" müss in teihn senkrecht "Tapfer" indrogen warrn. Dat wüss se nich - heff ik insett! Süüst woll, so süht de Wohrheit ut!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 12.10.2022 | 10:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch