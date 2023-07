Stand: 27.07.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Fischbrötchen-Typen"

Gerrit Hoss beobachtet gefräßige Möwen auf der Jagd nach Leckerbissen, die Touristen Ihnen unfreiwillig präsentieren.

Mal ehrlich: Wat büst Du egens för en "Fischbrötchen-Typ"?

Is ja nu wedder de Johrestiet, wo Du Touristen alleen doran erkennen kannst, dat se dat vun de Fischbuud nich mal över'n Diek schafft, bet de Möv sik op dat Brötchen stört. Torüch blifft en Hesse, Bayer oder Schwaav, de in Sandalen un kotte Büx teemlich bedröppelt kiekt. Wiel dat he jüst klook kregen hett, wat wi för "Roofdeerten" bi uns hebbt.

Man de Fraag is, wat weer in dat Brötchen binnen. Also wat för en Fisch: "Segg mi wat för en Fisch he hett, un ik segg Di, wat dat för en Minsch is."

Backfisch un Bratheren sind för Anfängers

Dor gifft dat toerst mal de "Backfisch-Fraktion". Dat sünd Lüüd, de sik ok sünst nich veel truut in't Leven. Also langwieliger geiht dat nich. Is ja nix anners as Fischstäbchen in grötter. Un wenn dat ut de Friteuse kummt, denn is nich mehr sünnerlich veel Fisch nableven.

Denn is dor noch de Bratheren-Typ. Oder as de Engländer seggt - Bräthering. Dat is en Rang höger. Also tominnest kannst Du erkennen, dat dor in't Brötchen jichenswat mit Fisch to doon hett.

Matjes un Krabben sind för de Profis

Geiht so langsam in Richtung "Rollmops un Co". Dat sünd Minschen, de löppt överall mit, fallt nich op un schnackt so, dat se blots keen op'n Schlips pedden köönt.

Lüüd, de sik wat truut (in't Leven un ok kulinarsch): De bitt in't Matjes-Brötchen. Schön mit Gurk un Zippeln. Dat is ehrlich, dat is glibberig, un wenn se Nahuus fohrt vun de Küst, denn hett dat heele Auto dor wat vun.

Ja un denn sünd dor noch de Krabbenbrötchen-Typen. De fohrt denn, so langsam, bi de Prisen, de ümmer höger ward, mit en Porsche vör. De "eenfache Börger" kann sik dat nich mal even so gau leisten.

Man so oder so: An't Enn sünd al Minschen glieck. Vör Gott un erst recht vör de Fischbrötchen-Theek.

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland.

