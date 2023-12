Stand: 13.12.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Familiendrepen I"

Ein Drama in drei Akten. Carina Dawert berichtet von ihrem Weihnachtsfest mit allen Peinlichkeiten und kleinen Katastrophen.

AUDIO: Familiendrepen I (2 Min) Familiendrepen I (2 Min)

"Familiendrepen I"

Ik stah vör de Huusdöör. An Stäe vun en Adventskranz begrööt mi op de Döör en groten Plastik-Wiehnachtsmann in'n HSV Trikot - Modell Een-Euro-Shop - mit en breet Grinsen. Ik fraag mi würklich, wat dat dor to grinsen gifft. Schließlich stah ik vör de Huusdöör vun mien Tant Auguste.

Hüüt heff ik dat alljährliche Familien-Wiehnachtseten vör mi. "Gans oder Kranich" is dat Thema vun hüüt Avend. Tant Auguste funn dat lustig. De Een-Euro-HSV-Plastik-Wiehnachtsmann drägt op sienen Kopp en Wiehnachtsmütz, de mi spontan in Hypnose versetten deiht. Mien Oma hett jümmers seggt: So bunt-blinkende Wiehnachtsbelüchten, dat hett blots Familie Flodder an de Huusdöör. Vun en Gaskris un Strom sparen hett mien Tant Auguste op jedeen Fall noch nienich wat hört. Jesus harr jo ok keen Verdrag bi Vattenfall.

Nu is to laat to't weglopen

Wieldes ik noch överlegg, wat ik nich doch villicht so'n lütt Kratzen in'n Hals heff, geiht de Döör op. "Lobet ihn!", bölkt mi Tant Auguste entgegen, so dull, dat ik spontan vun ehren Mon Chérie Mundgeruch duun warr. "Gepriesen sei der Tag, komm rein", seggt Auguste un kiekt mi dorbi ok so cringe an as en Protagonistin in de Serie "The Handmaids Tale" op Amazon Prime.

En Besöök bi mien Tant föhlt sik ok würklich en beten so an as en Dystopie. Du glövst dat erst, wenn't sowiet is. Oder beter seggt: Dat föhlt sik an as harrn "Zurück in die Zukunft" un "1984" mitnanner Sex hatt. Big Sister Auguste is watching you. Dorop kannst du en laten!

Zum Podcast-Angebot der plattdeutschen Sendereihe "Hör mal 'n beten to"

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

Weitere Informationen Hör mal 'n beten to Die plattdeutsche Morgenplauderei als kostenloses Audio-Abo für Ihren PC. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 13.12.2023 | 10:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch