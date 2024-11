Seglerinnen Barth und Kohlhoff segeln "auf einer Wellenlänge" Stand: 19.11.2024 12:00 Uhr Anna Barth und Emma Kohlhoff sind nominiert als Mannschaft des Jahres 2024 in Schleswig-Holstein. Bei der U21-Segel-WM hat das Kieler Duo im 49erFX das zweite Jahr in Folge den Titel geholt.

von Ulrike Drevenstedt

Wer die beiden 17 und 20 Jahre jungen Frauen Emma Kohlhoff und Anna Barth abseits des Wassers sieht, ahnt vielleicht nicht auf den ersten Blick, was in ihnen steckt: Die Seglerinnen vom KielerYacht Club sind zweifache und amtierende U21-Weltmeisterinnen in der olympischen Jolle 49erFX.

Bei der WM vor Galizien holten sie in der Gesamtwertung aller Junioren-Altersklassen außerdem einen starken fünften Platz - trotz anfänglicher Schwierigkeiten an den ersten Regattatagen.

Erwartungen an die kommende Saison sind hoch

Die Freude darüber ist bei Barth und Kohlhoff "riesig", aber eigentlich schielen die beiden Seglerinnen schon jetzt auf die nächsthöhere Alterklasse U23: "Wir wollen was reißen", sagt Steuerfrau Barth. "Wir haben Potenzial, aufs Podium zu kommen."

Training vor Portugal und Palma

Und dafür arbeiten die jungen Frauen hart: Ihre Trainingsblöcke verbringen sie über den Winter in Portugal und Palma, segeln dort mehrere Stunden täglich. Hinzu kommen Bootsarbeit, Fitness und Trainingsbesprechungen. Emma Kohlhoff geht zu Hause in Kiel noch zur Schule, Anna Barth studiert an der Kieler Christian-Albrechts-Universität Medizin.

Seit knapp zwei Jahren ein Team

"Durch den Sport haben wir gelernt, effektiv zu sein", sagt Barth. "Und das klappt erstaunlich gut", ergänzt Vorschoterin Kohlhoff. Auch ihr Teamwork klappt erstaunlich gut, dabei segeln beide erst seit knapp anderthalb Jahren miteinander. "Wir verstehen uns blind und brauchen wenig Kommunikation auf dem Wasser", erklärt Kohlhoff das Geheimrezept.

"Vision von Olympia" bei Barth und Kohlhoff

Und noch etwas verbindet die Seglerinnen Anna Barth und Emma Kohlhoff: "Die Vision von Olympia schweißt uns zusammen." Ein Ziel, das bei diesen jungen Senkrechtstarterinnen erreichbar scheint.

Rückblick auf 2023 Sportler des Jahres 2023 in SH: Ammann, Unruh und THW Kiel Alina Ammann, Florian Unruh und der THW Kiel sind zu Schleswig-Holsteins Sportlern des Jahres 2023 gewählt worden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein mittendrin | 19.11.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln Kiel