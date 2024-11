Segler Kohlhoff und Stuhlemmer auf letzter gemeinsamer Regatta Stand: 19.11.2024 12:00 Uhr Alica Stuhlemmer und Paul Kohlhoff sind nominiert als Mannschaft des Jahres 2024 in Schleswig-Holstein. Die beiden Kieler Segler sind im Nacra 17 bei Olympia in Paris auf dem achten Rang gelandet.

von Samir Chawki

Alica Stuhlemmer und Paul Kohlhoff aus Kiel waren in den vergangenen Jahren eines der besten Nacra-17-Segelduos der Welt. Auch 2024 bewiesen die beiden wieder ihre Qualität, als sie bei den Olympischen Spielen von Paris mit im Wettbewerb waren. Diesmal segelten der 29 Jahre alte Steuermann und die 25 Jahre alte Vorschoterin aber an einer Medaille vorbei, sie landeten auf dem achten Platz.

Große Probleme mit den Bedingungen bei Olympia 2024

Mit den Bedingungen vor der Küste Marseilles hatten sie Probleme, immer wieder gab es sogenannte extreme Leichtwindfenster. So war für beide schon vor dem Medaillenrennen klar, dass sie es diesmal nicht aufs Podest schaffen würden. Kohlhoff gestand sich ein: "Vielleicht haben wir diese extremen Bedingungen auch zu selten trainiert."

Glänzende Vergangenheit, aber keine gemeinsame Zukunft

Was dennoch bleibt, ist die zweite Olympia-Teilnahme als Team. Der Weg über die Ausscheidungsrennen ist lang. Was passieren kann, wenn man den Weg gegangen ist, erlebten Stuhlemmer und Kohlhoff 2021 in Japan auf eindrucksvolle Art und Weise. Bei der Olympia-Premiere holte das Duo vom Kieler Yacht-Club gleich die Bronzemedaille.

Stuhlemmer wechselt zum Surfen, Kohlhoff ist noch unsicher

Es war der gemeinsame Karriere-Höhepunkt - und es wird der letzte bleiben. Denn das Duo gab just das Ende seiner Sportpartnerschaft bekannt. "Wie in vielen Lebensbereichen gab es zahlreiche Gründe für diese Entscheidung. Unsere Wege haben sich außerhalb des Sports in unterschiedliche Richtungen entwickelt", sagte Stuhlemmer.

Während Kohlhoffs sportliche Zukunft noch offen ist, hat sich die gebürtige Kielerin schon festgelegt: Stuhlemmer wird in die olympische Windsurfklasse iQFOiL wechseln. Das Rennen um den Titel als Mannschaft des Jahres ist also die letzte gemeinsame Regatta für das Duo Kohlhoff/Stuhlemmer.

