Bogenschütze Florian Unruh schreibt Olympia-Geschichte Stand: 19.11.2024 12:00 Uhr Florian Unruh ist nominiert als Sportler des Jahres 2024 in Schleswig-Holstein. Der gebürtige Rendsburger holte in Paris als erster deutscher männlicher Bogenschütze eine Olympia-Medaille.

von Ulrike Drevenstedt

"Der Moment des Schusses ist etwas ganz Besonderes", schwärmt Florian Unruh vom SSC Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde): "Wenn der Pfeil so fliegt und trifft, wie ich das möchte." Dann kann auch schon mal eine olympische Silbermedaille dabei herauskommen.

So geschehen im Mixed-Wettkampf bei den Olympischen Spielen in Paris. Unruh ist jetzt der erste männliche Bogenschütze aus Deutschland, dem das je gelungen ist.

Recurve-Bogenschütze Unruh erfüllt sich einen Traum

"Darauf habe ich immer hingearbeitet, es ist ein erfüllter Traum", sagt der 31-jährige Bogenschütze über seine Leistung. Stolz ist er auch, weil der Traum der Medaille "schon im zweiten Anlauf" wahr geworden ist. 2021 war Unruh mit seinem Recurvebogen in Tokio Fünfter geworden.

In Paris verpasste er im Einzel knapp die Bronzemedaille. Aber: "Im Viertelfinale gegen einen Franzosen zu gewinnen, in Frankreich, das war sehr cool", sagt Sportsoldat Unruh und lacht.

Von Berlin aus geht der Blick in Richtung Asien-Höhepunkte

Mit der Silbermedaille in der Tasche geht der Blick des Fockbekers, der in Berlin lebt, jetzt in Richtung Weltmeisterschaft in Südkorea und World Games in China im kommenden Jahr. In China möchte er seine Goldmedaille verteidigen. Und noch einen Titel möchte er wieder gewinnen: Die Auszeichnung zum Sportler des Jahres in Schleswig-Holstein.

Unruh bereits zweifacher Sportler des Jahres in SH

"Es ist einfach eine Wertschätzung der Erfolge im Jahr", sagt der amtierende Sportler des Jahres. Die insgesamt vier Nominierungen und zwei Siege bei der Sportlerwahl zeigen für ihn auch eine Konstanz in seinen Leistungen.

Mehr Konstanz wünscht sich Florian Unruh auch von der Gesellschaft: "Dass man auch mal bei lokalen Sportturnieren mitmacht." Denn die Vereine brauchten den Nachwuchs. Damit trifft der Bogenschütze auf die Zehn.

