49er-Segler Jacobs und Heindl: Mit Vollgas in Richtung Olympia Stand: 19.11.2024 12:00 Uhr Conrad Jacobs und Simon Heindl aus Kiel sind nominiert als Mannschaft des Jahres 2024 in Schleswig-Holstein. Im Sommer erreichten die 49er-Segler mit dem U21-Weltmeistertitel ihren größten Erfolg.

von Ulrike Drevenstedt

Für Conrad Jacobs und Simon Heindl vom Kieler Yacht Club wird es auf dem Wasser ab acht Knoten - das entspricht drei Windstärken und bis zu 20 km/h - am schönsten. "Dann können wir komplett gestreckt im Trapez stehen", schwärmt Vorschoter Jacobs.

Die beiden 19-Jährigen segeln in der olympischen Jolle 49er - und das sehr erfolgreich: Im Sommer holten sie bei der Junioren-WM vor Galizien durch eine bemerkenswerte Aufholjagd den U21-Weltmeistertitel. Auch bei den Danish Championships in Aarhus im Herbst wurden sie Erste.

Segler machen Abitur am Sportinternat in Kiel

"Die Arbeit hat sich bezahlt gemacht", sagt Steuermann Heindl. Denn neben Training auf dem Wasser, Kraft- und Ausdauereinheiten an Land sowie Bootsarbeit haben die beiden Kieler ihr Abitur am Sportinternat in Kiel bestanden.

Conrad studiert jetzt BWL und Heindl Wirtschaftsingenieurwesen an der Kieler Christan-Albrechts-Universität. Aber: "Das Studium muss sich unterordnen", sind sich beide einig.

Olympia 2028 überstrahlt als Ziel alles andere

Denn in der kommenden Saison steht der Sprung in den Seniorenbereich an, außerdem die EM in Griechenland sowie die WM in Italien. "Wir wollen uns im Seniorenfeld etablieren und ins Gold Fleet fahren", erklärt Heindl. In der "Goldflotte" segeln die besten Boote einer Regatta um Medaillen. Und ein Ziel steht klar über allen anderen: die Olympischen Spielen in Los Angeles 2028.

Aus Nordrhein-Westfalen werden Nordlichter

Vorher fiebern die Youngsters auf die Wahl zur Mannschaft des Jahres 2024 in Schleswig-Holstein hin: "Es fühlt sich super an, dass es ankommt, was man erreicht hat", sagt Jacobs.

Und die beiden gebürtigen Nordrhein-Westfalen wissen zu punkten: Auf die Frage, welches das schönste Segelrevier sei, antworten sie "Mallorca" - und ergänzen "Kiel natürlich".

