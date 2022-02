Zverev nach Australian-Open-Enttäuschung: "Zu viel Druck" Stand: 01.02.2022 11:50 Uhr Tennis-Profi Alexander Zverev hat im Vorfeld des ATP-Turniers in Montpellier über sein frühes Aus bei den Australian Open gesprochen. Die Erwartungshaltung sei extrem hoch gewesen - zu hoch offenbar, um zu bestehen.

Eigentlich hatte Zverev mit seinem ersten Grand-Slam-Erfolg Tennis-Geschichte schreiben wollen. Das gelang stattdessen Rafael Nadal, der mit 35 Jahren und einem geschundenen Körper seinen 21. Major-Triumph perfekt machte - Rekord und die Belohnung auch für einen eisernen Willen, der in der Sportwelt seinesgleichen sucht.

Der Hamburger dagegen scheiterte einmal mehr an sich selbst und den Erwartungen. "Ich hatte viel Druck in Australien. Jeder hat immer wieder gesagt, dass ich die Nummer eins der Welt werden kann. Ich war enttäuscht über mein Abschneiden", sagte der 24-Jährige gut eine Woche nach seinem Achtelfinal-Aus beim ersten Grand Slam des Jahres.

Hohe Erwartungen auch an sich selbst

Der Olympiasieger war ein heißer Anwärter auf den Sieg in Melbourne, erst recht, nachdem sich Branchenprimus Novak Djokovic mit seiner Impfposse selbst aus dem Spiel um seinen möglichen 21. Grand-Slam-Erfolg genommen hatte. Auch Zverev selbst hatte immer wieder betont, er sei bereit für seinen ersten Major-Titel.

"Ich hatte viel Druck in Australien. Jeder hat immer wieder gesagt, dass ich die Nummer eins der Welt werden kann. Ich war enttäuscht über mein Abschneiden." Alexander Zverev

Doch nach seiner rätselhaft passiven Achtelfinal-Vorstellung gegen den Kanadier Denis Shapovalov blieb Deutschlands Sportler des Jahres am Sonntag beim epischen Finale zwischen Nadal und Daniil Medwedew nur die Zuschauerrolle. Er habe das Ende gesehen, "auch wenn ich gerne selber dort gewesen wäre", sagte Zverev. "Rafa war unglaublich, außergewöhnlich."

Weitere Informationen Zverev bei Australian Open ausgeschieden Der Tennisprofi aus Hamburg verlor am Sonntag im Achtelfinale in drei Sätzen gegen den Kanadier Denis Shapovalov. mehr

Verlässlich Außergewöhnliches zu leisten, wenn es darauf ankommt, fällt dem ungekrönten Thronfolger der "großen Drei" Djokovic, Nadal und Federer noch immer schwer. In Tokio, noch nicht als der große Favorit gehandelt, trotzte Zverev der Hitze und allen Gegnern, surfte auf einer Erfolgswelle zum Olympiasieg. In Japan ging es ebenso wie bei den ATP Finals, wo sich Zverev zum Jahresausklang den WM-Titel holte, über zwei Gewinnsätze. Das ist die Komfortzone von "Sascha", da liefert er verlässlich ab.

Verheerende Grand-Slam-Bilanz gegen Topspieler

Doch über drei Durchgänge bei den Majors und vor allem gegen die Topspieler fehlt am Ende oft das letzte Quentchen. Instinktiv in den schwierigsten Situationen das Beste abrufen - das macht die absoluten Stars der Szene aus. Zverevs Grand-Slam-Bilanz spricht Bände: Der Weltranglistendritte hat nur eins der vergangenen acht Matches gegen Profis der Top 20 gewonnen, insgesamt steht er in dieser Statistik bei 4:15 Siegen. Das Finale der US Open 2020 bleibt Zverevs bestes Grand-Slam-Ergebnis.

Becker geht mit Zverev hart ins Gericht

Altmeister Boris Becker ging mit Zverev hart ins Gericht. "Man kann verlieren und schlecht spielen, aber man kann sich immer anstrengen und die Seele auf dem Platz lassen. Das haben wir vermisst", sagte Becker bei "Eurosport" nach der "herben Klatsche" gegen Shapovalov. "Das Achtelfinale ist zu wenig für einen Spitzenspieler wie Zverev. Er muss überlegen, was da passiert ist."

Das tut der Hamburger zweifellos. "Als Nummer drei der Weltrangliste muss ich Verantwortung für die Dinge übernehmen, die ich mache", sagte Zverev: "Ich werde immer noch alles dafür tun, dass ich irgendwann eine Grand-Slam-Trophäe hochhebe."

Für Montpellier hat die Nummer drei der Welt kurzfristig eine Wildcard angenommen, auch, um im Turnier-Rhythmus zu bleiben. Im Tennis-Alltag Kraft zu sammeln und Anlauf zu nehmen für den ganz großen Wurf. Irgendwann in diesem Jahr soll er gelingen. Mit mehr Übersicht, viel Willen und besseren Nerven.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 01.02.2022 | 12:25 Uhr