Zverev erreicht Achtelfinale nach Schreckmoment Stand: 06.07.2024 17:52 Uhr Alexander Zverev startete am Sonnabend souverän in seine Wimbledon-Drittrundenpartie gegen den Briten Cameron Norrie. Dann stürzte der Hamburger - und setzte sich dennoch souverän mit 6:4, 6:4, 7:6 (17:15) durch. Im Achtelfinale geht es nun gegen Taylor Fritz aus den USA oder den Chilenen Alejandro Tabilo.

Trotz eines Schreckmoments ist French-Open-Finalist Zverev auf dem erhofften Weg zu seinem ersten Grand-Slam-Titel in Wimbledon in die Runde der letzten 16 eingezogen. "Ich werde es checken lassen", sagte Zverev zu der Verletzung am Knie: " Ich fühle mich in manchen Bewegungen etwas eingeschränkt. Aber ich war in der Lage, auf meinem Level weiterzuspielen." Damit überstand die deutsche Nummer eins die dritte von maximal sieben Prüfungen beim bedeutendsten Rasenturnier der Welt.

"Als ich Pep Guardiola sah, wurde ich nervös." Alexander Zverev

"Ich bin extrem happy mit meinem Spiel. Hier auf dem Centre Court zu spielen, ist etwas Besonderes. Es war auch schön, die anwesende Prominenz zu sehen, besonders Pep Guardiola. Als ich ihn sah, wurde ich nervös", sagte ein sichtlich gut gelaunter Zverev nach dem hart umkämpften Tiebreak. Zverev flachste mit Guardiola. "Wir brauchen dich zurück bei Bayern München. Wenn du keine Lust mehr auf Fußball hast, kannst du mich trainieren", sagte der Tennis-Olympiasieger und nahm die Glückwünsche des Trainers von Manchester City entgegen.

Zverev stürzt und überdehnt das Bein

Nach dem souverän gewonnen ersten Satz hatte Zverev zu Beginn des zweiten Durchgangs einen Schrecken verdauen müssen. Er rutschte beim Stand von 2:2 auf dem Rasen weg, überdehnte das Bein und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Für den Bruchteil einer Sekunde wurden Erinnerungen an seine schwere Fußverletzung vom French-Open-Halbfinale 2022 gegen den Spanier Rafael Nadal wach.

Diesmal hielt sich Zverev das linke Knie. Es kam zwar ein Physiotherapeut auf den Platz, Zverev verzichtete aber sogar auf eine medizinische Auszeit und spielte kurz darauf weiter.

Chance auf erstmaligen Viertelfinal-Einzug in Wimbledon

Nach dem Sturz suchte der Weltranglisten-Vierte mehrmals den Kontakt zu seiner Box. Zum 5:4 im zweiten Abschnitte sicherte er sich dann das nächste Break. Kurz darauf führte Zverev mit 2:0 Sätzen. Beim Seitenwechsel ließ er sich einen Verband unterhalb des linken Knies anlegen. Im dritten Satz musste die deutsche Nummer eins in den Tiebreak und beendete dort die Hoffnungen des letzten verbliebenen Briten im Herren-Einzel.

Der 27-Jährige tritt nun gegen Taylor Fritz aus den USA oder Alejandro Tabilo aus Chile an und strebt seinen erstmaligen Einzug ins Wimbledon-Viertelfinale an. Noch nie ist der Hamburger beim Londoner Grand-Slam-Turnier übers Achtelfinale hinausgekommen.

