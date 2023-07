Wimbledon: Zverev scheitert an Rasen-Spezialist Berrettini

Stand: 08.07.2023 22:39 Uhr

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist in Runde drei der All England Championships ausgeschieden. Der Hamburger verlor am Samstagabend mit 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7) gegen den Italiener Matteo Berrettini. Dadurch verpasst er ein Achtelfinal-Match gegen den spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz.