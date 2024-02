Volleyball-Wahnsinn in Lüneburg: SVG im CEV-Cup-Finale

Stand: 28.02.2024 22:19 Uhr

Volleyball-Bundesligist SVG Lüneburg steht im Finale des CEV-Cups. Am Mittwoch schalteten die Niedersachsen in einem dramatischen Halbfinal-Rückspiel in eigener Halle das türkische Topteam Arkas Izmir um Georg Grozer aus - im Golden Set.