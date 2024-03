Volleyball: Lüneburg im Halbfinale - gegen Titelverteidiger Berlin Stand: 23.03.2024 20:40 Uhr Die Volleyballer der SVG Lüneburg sind ins Halbfinale der Play-offs um die deutsche Meisterschaft einzogen und fordern dort Titelverteidiger Berlin Volleys heraus. Die "LüneHünen" gewannen am Sonnabend das zweite Viertelfinalduell gegen Herrsching und entschieden die Serie mit 2:0 für sich.

Damit stehen beide niedersächsischen Teams in der Volleyball-Bundesliga der Männer im Halbfinale. Die Giesen Grizzlys war am Freitag der Sprung ins Semifinale gelungen. Und ebenso wie Giesen setzte sich auch Lüneburg in seinem Viertelfinalduell souverän durch.

Das Team von SVG-Trainer Stefan Hübner zeigte sich von der 0:3-Niederlage im Finalrückspiel im CEV-Cup beim polnischen Club Resovia Rzeszow gut erholt und gewann am Samstagabend mit 3:1 (28:26, 27:29, 25:21, 25:11). Das erste Spiel der "best of three"-Serie in Herrsching hatten die Nordddeutschen ebenfalls mit 3:1 für sich entschieden.

Lüneburg gastiert am Mittwoch in Berlin

Im Halbfinale steht den "LüneHünen" nun die ultimative Herausforderung bevor. Gegner ist dann Titelverteidiger Berlin Volleys, der seit 2021 immer deutscher Meister geworden sind. Sowohl das Halbfinale als auch das Finale wird im Modus "best of five" ausgetragen, somit sind drei Siege zum Weiterkommen notwendig. Das erste Duell mit dem Top-Favoriten Berlin findet am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr in der Hauptstadt in der Max-Schmeling-Halle statt. Bei einem möglichen fünften Duell würde der Hauptrundenerste Berlin erneut den Vorteil des Heimrechts genießen.

Grizzlys Giesen nun gegen Rekordmeister Friedrichshafen

Schon am Freitagabend war klar gewesen, wie es mit den Giesen Grizzlys im Wettbewerb um die deutsche Meisterschaft weitergehen wird. Das Team von Trainer Atamar Stein sicherte sich durch ein 3:0 (25:20, 25:14, 25:16) gegen den VC Bitterfeld-Wolfen souverän den Einzug ins Semifinale. Bereits das erste Viertelfinalduell beim Aufsteiger hatten die Norddeutschen mit 3:0 für sich entschieden. Gegner im Halbfinale ist Rekordmeister VfB Friedrichshafen, der sich mit 2:0 Siegen gegen die Powervolleys Düren durchgesetzt hat.

Der Hauptrundenzweite Giesen startet mit Heimrecht - am Dienstag (19 Uhr) kommt es in der Arena in Hildesheim zum ersten Spiel gegen das Team vom Bodensee. Auch in einer entscheidenden fünften Partie wären die Grizzlys Gastgeber.

