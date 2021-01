Stand: 27.01.2021 12:00 Uhr Vendée Globe Liveblog: Herrmann weiter Dritter im Finalkrimi

Die Entscheidung bei der Vendée Globe naht. Wer gewinnt die härteste Solo-Regatta des Segelsports? Gelingt dem Hamburger Boris Herrmann der ganz große Coup? NDR.de berichtet im Live-Blog und zeigt die Entscheidung der Weltumseglung gegen Abend im Livestream.

Tracking-Update - Herrmann weiter Dritter

Charlie Dalin ("Apivia") - 116,56 km vor dem ersten Verfolger Louis Burton ("Bureau Vallee 2") - 47,82 km Boris Herrmann ("Seaexplorer - Yacht Club de Monaco") - 131,73 km Thomas Ruyant ("LinkedOut") - 54, 94 km Yannick Bestaven ("Maitre CoQ IV") - 167,57 km

Herrmann ist aufgeregt und hat eine große Bitte

Wie stehen Boris Herrmanns Chancen? Stimmen Sie ab!

Endspurt bei der Vendée Globe: Herrmann ist Dritter

Das Finale der härtesten Solo-Regatta der Welt ist eingeläutet. Der Hamburger Boris Herrmann hat Siegchancen, ist aktuell Dritter, hinter den Franzosen Charlie Dalin und Louis Burton. Herrmanns größter Konkurrent um den Vendée-Globe-Triumph ist aufgrund von Zeitbonifikationen aber wohl deren Landsmann Yannick Bestaven, aktuell Fünfter. "Es ist aufregender als ich es will oder brauche", sagte der gebürtige Oldenburger: "Ich bin wie ein Kind an Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ich jemals so aufgeregt gewesen bin."

Endspurt für Boris Herrmann bei der Vendée Globe

Ankunft am Mittwoch im Livestream

NDR.de überträgt das spannende Finale heute im Livestream. Der Stream beginnt rund eine halbe Stunde vor Zielankunft des ersten Bootes, das gegen Abend erwartet wird. Kommentator: Peter Carstens. Experte: Weltumsegler und Segel-Weltmeister Tim Kröger.

Knappe Entscheidung erwartet

Die Entscheidung ist spannend wie nie. Nach mehr als 28.000 Seemeilen erreichen die ersten Solo-Weltumsegler voraussichtlich am Mittwochabend das Ziel in Les Sables-d’Olonne.

