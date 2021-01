Stand: 28.01.2021 11:34 Uhr Vendée Globe: Hafeneinfahrt von Boris Herrmann heute im Livestream

Nach seinem Unfall mit einem Fischtrawler ist Boris Herrmann am Vormittag bei der Vendée Globe ins Ziel gekommen. Am frühen Nachmittag läuft der Hamburger Weltumsegler dann in den Hafen von Les Sables-d'Olonne ein. NDR.de überträgt ab 14 Uhr im Livestream!

Gemeinsam mit Boris Hermann werden zwei weitere Booten im Hafen einlaufen. Zu Beginn im Livestream: die Zielüberquerung in der Zusammenfassung. Kommentar: Segel-Profi Tim Kröger. Leider hat uns der Veranstalter Live-Bilder von der Zielkankunft nicht zur Verfügung gestellt.

Livestream hier ab 28.01.2021 14:00 Uhr Jetzt live Vendée Globe: Ankunft von Boris Herrmann im Hafen live