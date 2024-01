United Cup: Zverev führt deutsches Tennis-Team zum Turniersieg Stand: 07.01.2024 14:56 Uhr Olympiasieger Alexander Zverev hat das deutsche Tennis-Team beim United Cup überraschend zum Titel geführt. Beim 2:1-Finalsieg gegen die favorisierten Polen sorgte der Hamburger im Mixed-Doppel mit Laura Siegemund für den entscheidenden Punkt.

Siegemund fiel dem nimmermüden Kämpfer am Sonntag nach dem 6:4, 5:7, 10:4-Erfolg schreiend um den Hals - und auch die Kielerin Angelique Kerber tanzte strahlend mit im Kreis: Das deutsche Tennis-Team hat in Sydney einen echten Überraschungscoup gelandet. Mit einem beherzt erkämpften 2:1-Finalsieg beim United Cup gegen die favorisierten Polen Iga Swiatek und Hubert Hurkacz setzten Zverev und Co. ein erstes, echtes Ausrufezeichen in der neuen Saison.

"Es hat richtig großen Spaß gemacht, Teil dieses Teams zu sein und ich könnte nicht glücklicher sein, diesen Pokal mit euch zu teilen", sagte Zverev. Kerber freute sich über ein "perfektes Comeback", wie sie in ihrer Siegesrede sagte. Mit Blick zu Zverev fügte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin an: "Du bist für mich der Held der Woche."

Olympiasieger Zverev hatte zuvor den starken Aufschläger Hurkacz mit großem Einsatz mit 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 6:4 bezwungen und mit seinem vierten Erfolg im fünften Einzel des Wettbewerbs erst für den Showdown gesorgt.

Kerber mutig, aber chancenlos

Kerber hatte zum Auftakt gegen Swiatek mit 3:6, 0:6 verloren. Im fünften Match seit ihrem Comeback war der Kielerin aber das frische Selbstvertrauen nach dem ersten Einzelsieg (am Vortag gegen die Australierin Ajla Tomljanovic) als Außenseiterin im Duell mit Swiatek anzumerken. Kerber spielte mutig auf, streute starke Winner ein und forderte die Favoritin. Einzig ihre Breakchancen konnte die dreimalige Majorsiegerin nicht nutzen. Der zweite Durchgang fiel einseitig aus.

Zverev mit Moral

Zverev war im engen Duell mit Hurkacz zunächst die kurze Nacht ein wenig anzumerken. Ihm schien etwas die Frische zu fehlen, doch der einstige Weltranglistenzweite kämpfte sich beherzt zurück und jubelte nach drei Stunden Spielzeit. Im entscheidenden Duell trumpfte er dann wieder mit Doppelspezialistin Siegemund auf - wie zuvor im Turnierverlauf erwies sich das Duo als echter Trumpf und Garant für den ersten deutschen Titelgewinn beim United Cup.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 07.01.2024 | 15:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis