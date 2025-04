Topläufer kämpfen beim Hannover-Marathon um DM-Titel Stand: 06.04.2025 09:28 Uhr Zehntausende Läuferinnen und Läufer sind heute beim 33. Hannover-Marathon am Start - darunter der deutsche Rekordhalter Samuel Fitwi. Erneut werden an der Leine die deutschen Marathon-Meister ermittelt. Der NDR überträgt jetzt live.

Rund 29.500 Aktive haben für die unterschiedlichen Strecken gemeldet - so viele wie noch nie. Der bisherige, sechs Jahre alte Rekord hatte bei 26.792 Meldungen gelegen. Gut 4.800 Aktive werden dabei heute ab 10 Uhr die klassische Marathondistanz von 42,195 Kilometern in Angriff nehmen.

Bei den Männern steht dann Samuel Fitwi im Fokus. Der 29-Jährige war im Dezember in Valencia in 2:04:56 Stunden zum deutschen Marathon-Rekord gerannt und hatte damit die nationale Bestzeit von Amanal Petros um zwei Sekunden unterboten.

Petros, der 2023 und im vergangenen Jahr an der Leine gewann, wird seinen deutschen Meistertitel nicht verteidigen. Der Athlet von Hannover 96 will beim London-Marathon am 27. April starten. Fitwi möchte Petros am Sonntag nicht nur den Titel, sondern auch den Streckenrekord (2:06:05, 2024) abluchsen.

Welday fordert Favoriten Fitwi heraus

In Hannover fordert der Wahl-Hamburger Haftom Welday, der einst beim TSV Pattensen vor den Toren der niedersächsischen Landeshauptstadt die Laufschuhe schnürte, Top-Favorit Fitwi heraus. "Als Rekordhalter geht Samuel natürlich als Favorit auf den Sieg und den deutschen Meistertitel ins Rennen", sagte der gebürtige Äthiopier: "Aber ich bin fit und traue mir zu, ihn herauszufordern. Das ist mein Ziel."

Die Teilnahme an Olympia in Paris im vergangenen Jahr hatte Welday nur knapp verpasst. Nun peilt er die Spiele 2028 in Los Angeles an - und möchte auf dem Weg dorthin auch in Hannover glänzen. "Der Marathon in meiner alten Heimat ist für mich ein ganz besonderes Rennen, denn hier in der Region habe ich vor zehn Jahren mit dem Laufen begonnen", so der 35-Jährige. "Meine Rückkehr löst schon starke Emotionen aus. Es ist wie nach Hause kommen."

Startzeiten 10 km: 9 Uhr

Marathon: 10 Uhr

Marathon-Staffel: 10.15 Uhr

Halbmarathon: 12.30 Uhr

Halbmarathon Nordic Walking: 13 Uhr

Starkes Trio bei den Frauen

Bei den Frauen könnte es eine spannende Entscheidung im Kampf um den Meistertitel geben. Vorjahressiegerin und Titelverteidigerin Domenika Mayer (Regensburg) ist ebenso dabei wie Deborah Schöneborn und Olympia-Starterin Laura Hottenrott (Laufteam Kassel). "Ich hoffe, es ist von Anfang an ein gutes Gefühl zum Fliegen da", sagte Mayer am Freitag.

"Ich habe mich ganz bewusst für Hannover entschieden und freue mich auf die Herausforderung, ein erstklassiges deutsches Frauenfeld und die bekannt schnelle Strecke. Das ist Motivation pur für mich und verspricht ein spannendes Rennen", sagte Hottenrott, die allerdings krankheitsbedingt keine optimale Vorbereitung absolvieren konnte. "Ich habe aber die Kurve gekriegt", beteuerte sie: "Die deutsche Meisterschaft reizt mich sehr."

Die Streckenrekorde: Amanal Petros 2:06:05 Std. (2024)

Domenika Mayer 2:23:50 (2024)

"Echte Wertschätzung" für die deutschen Läufer

Schöneborn gibt nach einem Seuchenjahr ihr Marathon-Comeback. Seit Januar 2024 hat sie verletzungsbedingt keinen Wettkampf mehr über die 42,195 Kilometer bestritten. Die Wahl-Berlinerin sieht sich auf einem guten Weg zu einer möglichen Qualifikation für die Weltmeisterschaften im September in Tokio.

"Hannover hat eine superschnelle Strecke, von daher hoffe ich auf eine schnelle Zeit. Die Punkte, die in Hannover zu holen sind, könnten in dieser Hinsicht eine große Relevanz haben, da die Quali-Norm mit 2:23:30 noch einmal eine Stufe höher liegt als vor Olympia", erklärte die 31-Jährige und lobte wie Hottenrott Hannovers Fokus auf die deutschen Elite-Athleten: "Das ist ein großer Luxus und eine echte Wertschätzung für uns."

