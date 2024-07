Tennis am Rothenbaum: Altmaier ist ausgeschieden Stand: 15.07.2024 15:11 Uhr Beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum sind bereits zwei von sechs Deutschen ausgeschieden. Daniel Altmaier unterlag dem Italiener Flavio Cobolli, Wildcard-Starter Henri Squire musste krankheitsbedingt passen. Der topgesetzte Alexander Zverev steigt am Dienstag ein.

Zunächst sah es für den Weltranglisten-68. Altmaier auf dem Center Court nach einer glatten Niederlage aus. Cobolli, auf Rang 46 geführt, hatte dem Kempener im zweiten Durchgang beim Stand von 3:3 das Service abgenommen und schlug zum 5:3 auf. Doch Altmaier bäumte sich auf, schaffte das Re-Break und holte sich den zweiten Durchgang im Tiebreak. Im dritten Satz war er dann jedoch chancenlos - 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 hieß es am Ende aus Sicht Altmaiers.

Squire muss krankheitsbedingt passen

Henri Squire, der eine Wildcard für das Turnier erhalten hatte, musste sein Match gegen den an vier gesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo am Montagmittag krankheitsbedingt absagen. Im Laufe des Tages bestreiten zwei weitere Deutsche - ebenfalls per Wildcard am Start - ihre Auftaktmatches: Maximilian Marterer (Nürnberg) trifft auf den Südkoreaner Soonwoo Kwon, Rudi Molleker (Oranienburg) muss gegen den Kasachen Alexander Shevchenko ran.

Zverev und Koepfer am Dienstag

Der topgesetzte Alexander Zverev startet seine Mission Titelverteidigung am Dienstag gegen den Qualifikanten Jesper de Jong (Niederlande) - so er denn nach seiner Kapselzerrung am Knie tatsächlich spielen kann. Am Montag zeigte sich der Hamburger gut gelaunt beim Training in seiner Heimatstadt mit Manschette am linken Knie, aber offenbar beschwerdefrei.

Ebenfalls am Dienstag steigt Dominik Koepfer ins Turnier ein - der 30-Jährige aus Furtwangen bekommt es mit dem an Nummer drei gesetzten Argentinier Sebastian Baez zu tun. Es wird Koepfers erstes Match seit dem vor Wimbledon erlittenen Bänderriss: "Ich möchte das Turnier in Hamburg nutzen, um wieder optimal für die Olympischen Spiele in Form zu kommen."

