Sterne des Sports: Maritime Inklusion ausgezeichnet

Sportvereine sind wichtig für die Gesellschaft - um das zu unterstreichen, gibt es den Preis Sterne des Sports. Sail United, ein integrativer Wassersportverein aus Lübeck, hatte auf Landesebene im November für sein Engagement bereits den Stern des Sports in Silber bekommen. Nun folgen die nächsten Auszeichnungen.

Inklusiver Wassersport in Travemünde Schleswig-Holstein Magazin - 29.07.2018 19:30 Uhr Surfen mit Behinderung? Der Lübecker Verein Sail United steht für inklusiven Wassersport und hat am Kurstrand in Travemünde Stand-up-Paddel-Boards und spezielle Segelboote bereitgestellt.







Für den Sterne des Sports Publikumspreis nominierte die Jury auf Bundesebene den Lübecker Verein, und am Ende belegte er den ersten Platz. Am Dienstag Vormittag gab es in Berlin mit dem zweiten Platz beim Jury-Preis eine weitere Auszeichnung, überreicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Sail United bekommt bei den Sternen des Sports viel Anerkennung und dazu noch ein Preisgeld von insgesamt 9.500 Euro.

Sails United ausgezeichnet NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 22.01.2019 08:15 Uhr In Berlin ist Sail United aus Lübeck als Verein für soziales Engagement mit dem Publikumspreis der Sterne des Sports ausgezeichnet worden. Der Club setzt sich für die Inklusion ein.







Der Verein Sail United aus Lübeck engagiert sich seit 2015 für Inklusion und Integration im Wassersport. Er setzt sich dafür ein, dass Menschen, die etwa im Rollstuhl sitzen, surfen oder segeln können. Das Besondere: Menschen mit und ohne Behinderung gehen zusammen aufs Wasser.

Eine der wichtigsten Auszeichnung im Breitensport

Mit der Auszeichnung Sterne des Sports ehren der Deutsche Olympische Sportbund und die Volksbanken Raiffeisenbanken die soziale Bedeutung von Sportvereinen. Die Sterne des Sports zählen zu den wichtigsten Auszeichnungen im Breitensport.

