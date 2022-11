Segeln: Start der Route du Rhum mit Boris Herrmann verschoben Stand: 05.11.2022 11:45 Uhr Der Start des Transatlantik-Klassikers Route du Rhum in der bretonischen Hafenstadt Saint-Malo ist auf nächste Woche verschoben. Eine schwere Sturmwarnung macht den Veranstaltern und 138 Skippern - darunter der Hamburger Boris Herrmann - zunächst einen Strich durch die Rechnung.

Am Sonnabendvormittag gab die Rennleitung ihre Entscheidung bekannt, den ursprünglich für Sonntag (13.02 Uhr) geplanten Start der zwölften Auflage des Solo-Rennens zu verlegen. Die Verantwortlichen hoffen nun, die Skipper am Dienstagabend oder Mittwochmorgen auf die 3.540 Seemeilen (6.562 Kilometer) lange Reise nach Guadeloupe schicken zu können. Eine Verlegung des Starts hat es in der über 40-jährigen Geschichte des Einhand-Klassikers noch nicht gegeben.

Bedingungen deutlich härter als zunächst erwartet

Zwar hätten die Boote am Sonntag bei 20 bis 25 Knoten Wind wie geplant auslaufen können, doch der Wetterbericht zeige, dass in den darauffolgenden 36 Stunden die Bedingungen deutlich härter würden als zunächst erwartet. Die Ausläufer des Tropensturms "Martin" bringen demnach durchschnittliche Winde von etwa 40 Knoten und Böen von mehr als 50 Knoten sowie heftigen Seegang im bretonischen Startrevier mit sich.

Boris Herrmann: "Eine gute Entscheidung"

Für die Schiffe, die alle gleichzeitig starten, wäre das Risiko unter diesen Umständen zu hoch gewesen, die hohe See unbeschadet zu erreichen. In den vorangegangenen 24 Stunden hätten viele Solosegler ihre Besorgnis geäußert, so die Organisatoren, die betonten: "Die Entscheidung bezieht alle Faktoren mit ein, vor allem aber die Sicherheit der 138 Segler." Es habe großen Konsens und spontanen Applaus bei der Verkündung gegeben, berichtete Boris Herrmann, der sagte: "Das ist eine gute Entscheidung."

Erster Solo-Härtetest mit neuem Schiff

Für den gebürtigen Oldenburger wird die zwölfte Auflage der Route du Rhum der erste Solo-Härtetest mit seinem neuen Schiff. Der 41-Jährige will den weiten Weg in die Karibik in weniger als 14 Tagen hinter sich bringen. Kommt er ins Ziel, hat er die Qualifikation für seine zweite Vendée-Globe-Teilnahme 2024/2025 schon sicher - dann mit ausgereiftem Boot. Bei seiner Premiere hatte nur die Kollision mit einem Fisch-Trawler kurz vor dem Ziel eine noch bessere Platzierung als Rang fünf verhindert.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.11.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln