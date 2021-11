Stand: 20.11.2021 13:11 Uhr Ruderer Ocik verlässt den Achter

Der Schweriner Ruderer Hannes Ocik geht künftig nicht mehr im Deutschland-Achter an den Start. Das verkündete der Silbermedaillen-Gewinner von Tokio auf Instagram. Künftig will er in einer anderen Bootsklasse antreten - in welcher genau, ließ Ocik offen.

Ocik will jetzt "skullen"

Er brauche eine neue Herausforderung und neue Anreize, schrieb der 30-Jährige. Neuer Trainingsstützpunkt wird Anfang kommenden Jahres München. "Ab Januar zieht es mich zum Skullen", so Ovik auf Instagram. Dort wolle er mit dem Einer-Ruderer Oliver Zeidler trainieren. Eine Rückkehr in den Achter will Ocik aber nicht komplett ausschließen, wie er in seinem Post weiter schrieb.

Erfolgreiche Karriere im Achter

Ocik trat erstmals 2013 international mit dem Achter an und sicherte sich im spanischen Sevilla sein erstes EM-Gold. Im selben Jahr holte das Flaggschiff des deutschen Ruderverbandes im südkoreanischen Chungju WM-Silber. Insgesamt wurde Ocik mit dem Achter drei Mal Weltmeister und sieben Mal Europameister. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 und Tokio 2021 gewann er jeweils Silber.

