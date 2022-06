Rickey Paulding: Oldenburg verneigt sich vor der Club-Ikone Stand: 04.06.2022 20:18 Uhr Beim Basketball-Bundesligisten Baskets Oldenburg endete am Sonnabend eine Ära: Rickey Paulding sagte dem Club und seinen Fans im Rahmen eines Abschiedsspiels gegen ein Allstar-Team "Good bye". Der 39-Jährige beendet seine Karriere und geht in die USA zurück.

Volles Jubel-Programm in Oldenburg: Während im Marschweg-Stadion die Fußballer des VfB mit ihren Anhängern den Aufstieg in die Dritte Liga feierten, wurde in der knapp fünf Kilometer entfernten Basketball-Arena der wohl größte Einzelsportler der Hunte-Stadt gebührend verabschiedet. Vor der Rekordkulisse von 6.523 Fans lief Rickey Paulding zum letzten Mal im gelben Baskets-Trikot auf.

In 4x5 Minuten Spielzeit stand der US-Amerikaner, der in 15 Jahren fast 600 Spiele für die Baskets bestritt, 7.959 Karrierepunkte erzielte und Meister (2009) und Pokalsieger (2015) wurde, noch einmal gemeinsam mit einigen Weggefährten auf dem Parkett. Nach der Partie und einer Video-Zeitreise durch 15 Jahre "Pauldingburg" wurde das Trikot mit der Nummer 23 unter die Hallendecke gezogen.

Das Abschiedsspiel bildete den vorläufigen Höhepunkt der Paulding-Festivitäten. Selbstverständlich hatten die Oldenburger ihre Club-Ikone schon im letzten Pflichtspiel gebührend gefeiert. Minutenlang, mit stehenden Ovationen, Sprechchören und rhythmischem Klatschen. Nach dem letzten Saison-Heimspiel der Oldenburger in der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen Würzburg (113:87) am 29. April rührten die Fans Paulding ganz erheblich - unter anderem mit einer großen Choreographie und der Aufschrift "15 Jahre Loyalität - Dreier, Dunks & Herzblut - Danke Rickey".

Paulding erhält am Sonntag das Große Stadtsiegel

Doch so ganz ist es mit den Feierlichkeiten auch mit dem Samstagabend noch nicht zu Ende. Am Sonntag um 12 Uhr folgt die Ehrung im Rathaus. Dann überreicht Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) dem Publikumsliebling das Große Stadtsiegel. Paulding wird dann mit dem Baskets-Teambus vorgefahren - an Bord: Seine Familie und enge Freunde.

Schlagwörter zu diesem Artikel Basketball