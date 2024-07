Reise nach China: Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig auf neuen Wegen

Reise nach China - Braunschweigs Basketballer auf neuen Wegen Stand: 23.07.2024 13:48 Uhr Die Löwen Braunschweig schlagen für ihre Vorbereitung auf die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga neue Wege ein. Kurz nach ihrem Trainingsauftakt treten sie eine Reise nach China an. Dort sind sie zur Teilnahme am "Atlas Challenge Basketball Tournament“ eingeladen.

Das Turnier im Reich der Mitte beginnt am 23. August und wird in den Millionenstädten Tangshan, Rizhao und Shenzhen ausgetragen. Fünf Mannschaften sind dabei - die Löwen Braunschweig sind eine davon. In China warten bis zu sechs Spiele auf die Niedersachsen.

"Wir sind davon überzeugt, dass es eine ganz wertvolle Zeit für uns wird und wir viel daraus mitnehmen werden." Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann

"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir zu einem Vorbereitungsturnier in China eingeladen wurden", sagte Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann, der das Team begleiten wird. "Das ist für uns, aber vor allem für unsere Spieler eine ganz neue Erfahrung. Wir sind enorm gespannt auf diese Zeit." Der Trip nach Asien werde "den Charakter eines Trainingslagers haben und der Mannschaft die Möglichkeit geben, um zusammenzuwachsen".

Am 4. September, nur zwei Tage nach der Rückkehr aus China, findet die Saisoneröffnung statt - mit Spielervorstellung und Autogrammstunde. Der Gegner für das Testspiel werde im Laufe des Augusts bekanntgegeben, so der Club.

Weitere Informationen Basketball: Löwen Braunschweig spielen im Europe Cup Der Basketball-Bundesligist nimmt erstmals seit 20 Jahren wieder an einem internationalen Wettbewerb teil. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 23.07.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Basketball