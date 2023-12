Retour à la Base: Herrmann segelt beim Solo-Härtetest auf Rang vier Stand: 10.12.2023 13:07 Uhr Boris Herrmann hat bei der Transatlantik-Einhandregatta Retour à La Base Platz vier belegt. Der Top-Segler aus Hamburg erreichte den Zielhafen Lorient mit seiner Malizia - Seaexplorer am Sonntagmittag nach 9 Tagen, 20 Stunden, 2 Minuten und 41 Sekunden.

Der 42-Jährige erfüllte sich damit bei seinem ersten Solorennen in dieser Saison den Wunsch von einer Top-5-Platzierung. Die Regatta führt über 3.500 Seemeilen (knapp 6.500 Kilometer) von Martinique in der Karibik ins französische Lorient, dem Heimathafen der Malizia.

Es siegte der Franzose Yoann Richomme auf der Paprec Arkéa (9 Tage, 3 Minuten und 48 Sekunden) vor seinem Landsmann Jérémie Beyou auf Charal (9/5/53/31) und dem Briten Sam Goodchild mit For the Planet, vormals Holcim - PRB (9/7/43/21).

"Werden diese Probleme nicht noch einmal haben"

Neben Herrmann waren 31 weitere Skipperinnen und Skipper in Fort-de-France an den Start gegangen. Für den Deutschen, in diesem Jahr Dritter beim Ocean Race, war die Retour à La Base zugleich der letzte Härtetest des Jahres. Und er entpuppte sich tatsächlich als große Herausforderung.

"Unterm Strich war es ein gutes Rennen. Aber die Wassereinbrüche, das Wasser floss in den Generator - dieses Problem werden wir mit Sicherheit nicht noch einmal haben, das verspreche ich", hatte der gebürtige Oldenburger schon am Vorabend seiner Ankunft sichtlich angefasst ein erstes Resümee gezogen. Die Malizia - Seaexplorer stellte aber auch einmal mehr ihre guten Starkwind-Eigenschaften unter Beweis, segelte am Sonnabend 37 Knoten.

Technische Schwierigkeiten und Wassereinbruch

Herrmann hatte nach starken Tagen zuletzt mit technischen Problemen unter anderem am Generator zu kämpfen gehabt. Die Motoren der Rennyachten werden bei Regatten nicht für den Vortrieb, sondern zur Energie-Erzeugung für die Systeme an Bord genutzt.

Ein Wassereinbruch forderte ihn zusätzlich heraus. Er litt unter Schlaf- und Appetitlosigkeit. "Selbst wenn ich müde bin und mich hinlege, kann ich nicht einfach schlafen", berichtete er. "Und ich weiß nicht, wo mein Appetit geblieben ist." Er führte das auch auf die zahlreichen Schwierigkeiten an Bord zurück, mit denen er umgehen musste.

Vorfreude auf ein Bier mit den Teamkollegen

Als Ursache für den Wassereinbruch machte der fünfmalige Weltumsegler eine abgerissene Abdeckung bei einem von zwei Cockpit-Abflüssen aus. Dort lief es nicht mehr ab, sondern kam ins Boot zurück. Das doppelte Problem: Die andere Abflussabdeckung war schon in der Anfangsphase des Rennens abgerissen. Mit nun beiden beschädigten Abflüssen konnte das Wasser nirgendwo mehr ohne Gefahr der Rückkehr abfließen. Herrmann versah die Abflüsse daher zunächst mit einem Ring aus Spezialkleber - und schöpfte das übers Deck einlaufende Wasser Tag und Nacht von Hand ab. Eine zermürbende Arbeit.

Der erste Solo-Härtetest auf dem Weg zur Vendée Globe 2024 dürfte ihm und dem Team Malizia indes wichtige Erkenntnisse geliefert haben. Zunächst aber freute sich Herrmann auf die kleinen Dinge des Lebens: ein gemeinsames Bier mit seinem Team Malizia und den Regatta-Kollegen.

