Reiten: Rüping feiert Sieg beim Championat von Redefin

Stand: 04.05.2024 16:55 Uhr

Philip Rüping hat mit Miss Chacco PS das Championat von Redefin gewonnen. Der Reiter aus Itzehoe in Schleswig-Holstein siegte am Sonnabend im Stechen mit ganz knappem Vorsprung. Der NDR überträgt auch am Sonntag live.