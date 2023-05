Ocean Race: Tanker hilft Guyot nach Mastbruch mit Sprit aus Stand: 10.05.2023 18:32 Uhr Nach einem Mastbruch kämpft Ocean-Race-Teilnehmer Guyot environnement - Team Europe darum, die US-Küste zu erreichen. Die Crew probiert alles und hat jetzt unverhoffte Hilfe von einem vorbeifahrenden Tanker bekommen.

von Matthias Heidrich

Einfach nur die US-Küste erreichen, das ist das Ziel des deutsch-französischen Teams, nachdem am Dienstagmorgen in stürmischer See der Mast gebrochen war. Das Notrigg aus den Überresten des gebrochenen Mastes hat die Crew um den Berliner Co-Skipper Robert Stanjek mittlerweile errichtet und kann so zumindest ein bisschen segeln.

Weitere Informationen News zum Ocean Race: Etappenziel voraus - 11th Hour führt, Malizia kämpft Alle wichtigen Ereignisse, den Live-Tracker und Hintergründe zum Ocean Race mit Boris Herrmanns Team Malizia gibt es im Live-Ticker von NDR.de. mehr

Ohne Motorunterstützung geht es aber nicht. Das Problem: Das Team hatte nicht genug Sprit an Bord, um die Küste zu erreichen. Wie Stanjek berichtete, funkte die Guyot fleißig kreuzende Schiffe an, um Hilfe zu bekommen. Und "Ibraham" half.

Sieben Kanister Diesel für die Guyot

Der Kapitän eines vorbeifahrenden Tankers spendierte Stanjek und Co. in einer Nacht-und-Nebel-Aktion sieben große Kanister Diesel. Nachdem die Guyot den Tanker angefunkt hatte, stoppte Ibraham, ließ die Kanister im Dunkeln mit einem Kran und samt rotem Warnlicht zu Wasser. Die Crew fischte den Sprit aus dem Meer und darf sich jetzt über 150 zusätzliche Liter Treibstoff freuen.

Weitere Informationen Ocean Race: "Ein Desaster" - Mastbruch bei Guyot in stürmischer See Es ist bereits der zweite Mastbruch auf der vierten Etappe der Weltumseglung. Das Team von Co-Skipper Robert Stanjek arbeitet an Lösungen, um nach Newport zu kommen. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 11.05.2023 | 07:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln