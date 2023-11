Hamburger Damen-Tennisturnier zieht vom Rothenbaum in den Stadtpark um Stand: 12.11.2023 12:26 Uhr Die European Open der Profi-Tennisspielerinnen ziehen um. Das traditionsreiche WTA-Turnier in Hamburg wird im kommenden Jahr im Zeitfenster vom 15. bis 26. Juli nicht mehr am Rothenbaum, sondern im Stadtpark ausgetragen.

Wie die Veranstalter-Agentur MatchMaker am Sonntag mitteilte, soll dort dann ein temporärer Center Court für 2.000 Zuschauer errichtet werden. "Wir sind mitten im Grünen, und die Stars werden hautnah zu erleben sein wie bei kaum einem anderen Turnier weltweit. Ich freue mich auf eine unglaublich familiäre Atmosphäre", sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel. Das Stadion auf der Anlage des THC von Horn und Hamm habe laut MatchMaker "charmanten Boutique-Charakter".

Andrea Petkovic sieht die Hamburger Veranstaltung als "perfekte Vorbereitung für Olympia. Wir spielen wie in Paris auf Sand, hier kommen die Spielerinnen in echter Idylle nochmal zur Ruhe, und die Wege nach Paris sind kurz", erklärte die Turnierbotschafterin.

Umzug wird wegen Veranstalter-Wechsel bei Männer-Turnier nötig

Hintergrund des Umzugs des erstmals 1896 ausgetragenen Frauen-Turniers ist ein Wechsel auf Veranstalter-Ebene. Bis 2023 war die Familie Reichel mit MatchMaker in Hamburg sowohl für das höherklassigere ATP-500-Turnier der Männer wie auch für das WTA-250-Turnier der Frauen verantwortlich. Beide Turniere wurden bislang am Rothenbaum ausgetragen. Bei den Männern arbeitet der Deutsche Tennis Bund (DTB) aber ab 2024 zunächst für fünf Jahre mit der internationalen Sportagentur Tennium zusammen, die das ATP-Turnier ab dem 15. Juli am Rothenbaum erstmals ausrichten wird.

Bei MatchMaker verblieb die Verantwortung für das Frauen-Turnier. Dass sich zwei Veranstalter aber einen Termin für zwei Turniere an einem Ort teilen, galt bereits als sehr fraglich.

