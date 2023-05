Neuer Bundesliga-Modus: Mehr Topspiele für Schwerins Volleyballerinnen Stand: 31.05.2023 11:57 Uhr Den Schweriner Volleyballerinnen steht in der kommenden Bundesliga-Saison ein drittes Duell mit den anderen Topteams vor Beginn der Play-offs bevor. Weil es nur noch zehn Erstligisten gibt, wird es nach der Hauptrunde eine Zwischenrunde geben.

In dieser treten die besten fünf Teams wie auch die nachfolgenden fünf Mannschaften in jeweils einer separaten Gruppe noch einmal gegeneinander an. Es gibt allerdings nur eine einfache Runde mit je zwei Heim- und zwei Auswärtsspielen für die Clubs. "Dadurch wird der Wegfall von Straubing und Erfurt kompensiert", sagte SSC-Sportdirektor Michael Evers zu dem neuen Modus, der allerdings "nur eine Übergangslösung" sein soll. Zumal sich zeigen müsse, ob die vorgesehene Punktevergabe mehr Spannung erzeugt.

Die beiden Clubs hatten sich im Laufe der vergangenen Saison aus dem Spielbetrieb zurückgezogen: Straubing hatte einen Insolvenzantrag gestellt, Erfurt will in der neu gegründeten 2. Bundesliga Pro antreten.

Gruppenphase vor den Play-offs

Der neue Modus für die Zehner-Liga ist etwas kompliziert: So werden die in der Hauptrunde erzielten Ergebnisse vor der Zwischenrunde gestrichen und die Mannschaften erhalten eine Punktegutschrift basierend auf ihrer Hauptrundenplatzierung. Die Plätze 1 und 6 bekommen jeweils zwölf Punkte, die Plätze 2 und 7 neun Punkte, die Plätze 3 und 8 sechs Punkte, die Plätze 4 und 9 drei Punkte und die Plätze 5 und 10 null Punkte.

Danach wird eine Zwischenrunde gespielt. Die Top fünf der Hauptrunde haben die Teilnahme am Play-off-Viertelfinale sicher und spielen in Gruppe A untereinander nur um die Tabellenplätze eins bis fünf. In Gruppe B treten die sechst- bis zehntplazierten Teams an und ermitteln zwei weitere Viertelfinal-Teilnehmer.

Ausgetragen werden soll die Hauptrunde vom 7. Oktober bis zum 3. Februar. Die Zwischenrunde beginnt eine Woche später und endet am 17. März. Der Start für die Viertelfinal-Play-offs (Modus "Best of three") ist für den 23. März vorgesehen.

