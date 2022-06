Ironman in Hamburg: Überragende Philipp gewinnt EM-Gold in Bestzeit Stand: 05.06.2022 15:49 Uhr Favoritin Laura Philipp hat mit einer beeindruckenden Leistung den Ironman in Hamburg gewonnen und damit ihren EM-Titel verteidigt. Die 35-Jährige lief die beste Zeit einer Frau bei einem Ironman-Rennen weltweit.

8:18,20 Stunden leuchteten an der Anzeigetafel, als Laura Philipp am Sonntagnachmittag die Ziellinie auf dem Hamburger Rathausmarkt überquerte. Was für eine Zeit und Ansage an die Konkurrenz mit Blick auf die WM im Oktober auf Hawaii. Die Heidelbergerin hatte sich erst kurzfristig für einen Start in der Hansestadt entschieden und feierte dann einen überragenden Start-Ziel-Sieg. Die EM der Männer findet im Rahmen des Ironman in Frankfurt/Main am 26. Juni statt.

Nur die Britin Wellington war 2011 schneller

Noch nie war eine Frau bei einem Rennen der Marke Ironman schneller als sie. Nur bei der Konkurrenz-Serie Challenge in Roth 2011 war die Britin Chrissie Wellington über dieselbe Distanz sieben Sekunden früher ins Ziel gekommen. Philipp verpasste diese Zeit, weil sie beim zweiten Wechsel vom Rad zum Laufen zur Toilette gehen musste.

Erst am vergangenen Sonntag hatte die Deutsche beim Ironman 70.3 über die halb so lange Distanz in Kraichgau triumphiert. Noch Anfang Mai hatte sie wegen einer Corona-Infektion ihre Teilnahme an der von 2021 nachgeholten Ironman-WM in St. George in Utah absagen müssen. Davon war bei ihrem Auftritt in Hamburg über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und dem abschließenden Marathon über 42,195 Kilometer nichts zu spüren. Die 35-Jährige präsentierte sich bei herrlichem Sommerwetter in Bestform und wiederhlte ihren EM-Triumph von vor einem Jahr im finnischen Kuopio-Tahko.

Rund 2.900 "Eisenmänner und Eisenfrauen" am Start

Der Start für das EM-Feld erfolgte schon um 6.15 Uhr am Hamburger Jungfernstieg. Eine Viertelstunde nach der Elite begaben sich die ersten der rund 2.900 Amateure aus 82 Nationen auf die Schwimmstrecke in Binnen- und Außenalster. Der zweimal zu fahrende 90-Kilometer-Radrundkurs führte durch die City, am Hafen entlang und durch die Vier- und Marschlanden. Der abschließende Marathonlauf wurde wieder um die Binnen- und Außenalster geleitet.

