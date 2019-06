Stand: 02.06.2019 06:00 Uhr

Inklusionsmanagerin Drum will Ängste abbauen

von Lars Grüning

Inklusion und Integration ist in allen Bereichen unserer Gesellschaft ein großes Thema. Das gilt auch für den Sport. Für Menschen mit Behinderung ist es oft nicht leicht, ein passendes Sportangebot in einem Verein zu finden. Oft fehlen auch die Ansprechpartner für dringende Fragen. Welches Leistungsniveau haben die Kurse? Ist der Zugang zur Halle barrierefrei? Wie sind die Übungen in den Kursen für Menschen mit Behinderung zu schaffen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen bekommen Interessierte beim Kieler Männerturnverein (KMTV) von Julia Drum. Die 41-Jährige ist im Norden eine Pionierin auf ihrem Posten, denn sie ist die erste und bisher einzige Sport-Inklusionsmanagerin in Schleswig Holstein. 20 sind es bundesweit.

Projekt des Deutschen Olympischen Sportbundes

Seit knapp einem Jahr berät die gelernte Erzieherin beim KMTV sportinteressierte Menschen mit Behinderung. Sie erklärt aber auch Trainern und Übungsleitern, wie Sport mit Menschen mit Behinderung geht. Julia Drum hatte von dem Projekt und dem Inklusionsprogramm des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) auf einer Fortbildung erfahren. Die Idee des DOSB: Inklusionsmanager sollen als Experten in eigener Sache die Umsetzung von Inklusion im Sport weiter voranbringen, praxisnah und vor Ort. Julia Drum wusste sofort, dass das auch etwas für sie wäre.

Expertin in eigener Sache

"Meine größte Motivation bin ich selber", sagt sie über sich selbst. Und sie weiß wovon sie spricht. Julia Drum lebt mit Achondroplasie (Kleinwuchs) und ist - wie sie selbst sagt - "perfekte 1,20 Meter groß". Mit Hemmschwellen und Problemen umzugehen, gehörte und gehört für die gebürtige Schleswigerin stets zum Alltag. Da ihr selbst ein entsprechendes Sportangebot fehlte, hat sie eine eigene, kleine inklusive Schwimmgruppe gegründet. Sie besteht aus Familie, Freunden und Bekannten, die immer noch regelmäßig trainieren.

Ziel: Eigene Kurse leiten

Beim KMTV hilft sie nun anderen Menschen, ihre Sichtweise zu verändern und mutiger zu sein. Ihre Aufgaben sind vielfältig und reichen von der Arbeit am Empfang über Integration in Sportkurse bis hin zur Umsetzung einer barrierefreien Internetseite des Vereins. Ihr jüngstes Projekt ist ein sogenanntes Tast-Leit-System, das sehbehinderten Menschen helfen soll, sich besser in den Gebäuden des Kieler Männerturnvereins zurechtzufinden. Außerdem absolviert Julia Drum aktuell die Ausbildung zur Reha-Trainerin. In naher Zukunft wird die 41-Jährige auch eigene Sportkurse in den Hallen des KMTV leiten können.

Am Anfang gibt es Berührungsängste

"Es geht immer darum, wie wir die Menschen unterstützen können. Barrierefreiheit ist dabei natürlich wichtig", stellt Julia Drum klar und fügt an: "Wie schaffen wir es, integrative Sportangebote zu schaffen, damit möglichst alle teilnehmen können? Wie finden wir heraus, welche Sportkurse für wen geeignet sind? Wie schaffen wir es, dass die Leute sich einfach bei uns wohlfühlen?" Ihr ist aber auch wichtig, dass es beim Thema Inklusion vor allem immer noch darum geht, "die Barrieren im Kopf bei allen Beteiligten abzubauen".

Das betrifft nicht nur die Sportinteressierten und Sportsuchenden, sondern auch die eigenen Kollegen und den Umgang untereinander. "Man lernt tatsächlich immer wieder neu dazu", sagt Christof Rapelius, Erster Vorsitzender des KMTV. "Trotz aller Offenheit gab es am Anfang natürlich Berührungsängste. Die hat Julia uns allerdings sehr schnell genommen. Auf einmal merkt man, dass vielleicht ein Tisch zu hoch ist oder Gläser und Tassen schwer erreichbar sind. Dinge, die einem vorher nie aufgefallen sind."

KMTV will Inklusion weiter vorantreiben

Julia Drum ist zufrieden mit der Entwicklung und sagt, dass die Kollegen das schon ganz gut machen würden. "Ich bin zwar nur 1,20 Meter groß und unter den Kollegen die kleinste, aber hier begegnen sich alle auf Augenhöhe", freut sie sich.

Der erste Kieler Männerturnverein, der in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen feiert, möchte das Thema Inklusion in Schleswig-Holstein gemeinsam mit Julia Drum als Managerin weiter vorantreiben. Der größte Wunsch der 41-Jährigen ist es, dass sich in Zukunft auch die Menschen mit Behinderung mehr und mehr aus ihrer Komfortzone heraustrauen. Denn auch das bedeutet für sie Inklusion.

Ängste und Hemmungen im Umgang miteinander nehmen

"Dafür gilt es auch, die entsprechenden Möglichkeiten zu bieten. Da sind wir hier im Norden und besonders beim KMTV auf einem guten Weg", sagt Julia Drum. Aber es gibt auch noch viel zu tun, wie sie zugibt. Eine ihrer Hauptaufgaben wird es sein, weiter für Transparenz zu sorgen. Sie will "den Menschen mit und ohne Behinderung die Ängste und Hemmungen im Umgang miteinander nehmen".

Einen ganz großen Wunsch für die Zukunft hat Julia Drum, die von ihrem Chef Christof Rapelius die "gelebte Inklusion" genannt wird, noch - und das trotz aller Leidenschaft für ihren Job. "Hoffentlich ist Inklusion irgendwann überflüssig. Dann haben wir alle gute Arbeit geleistet."

