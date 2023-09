Hannover soll bundesweites Zentrum für Langstreckenläufer werden Stand: 12.09.2023 18:39 Uhr Ein Team rund um den Hannover Marathon will die Stadt zu einem Zentrum für Mittel- und Langstreckenläufer ausbauen. Mit-Initiator ist der aktuelle Deutsche Meister im Marathon, Hendrik Pfeiffer.

Die Idee hinter dem Laufprojekt ist nach Angaben der Initiatoren, gemeinsam besser zu werden. Die professionellen Läufer trainieren viel zusammen in Kenia, hier in Deutschland trainiert aber jeder für sich, wie der Projekt-Sprecher Michael Kramer sagte. Dabei sei gemeinsames Training wichtig, sagt auch Marathon-Meister Hendrik Pfeiffer. "Man braucht Trainingspartner. Man muss sich gegenseitig motivieren. Es ist eine unglaublich mentale Sportart, wo man nicht immer Lust hat, zu laufen - und man braucht eben Leute, die einen mit pushen." Deshalb seien Laufgruppen am Ende das erfolgreichere Konzept.

Hannovers Grünflächen bieten viel Strecke zum Laufen

Auf die Frage, warum die Wahl auf Hannover gefallen ist, sagt Pfeiffer, der kürzlich hierher gezogen ist: "Hannover ist wirklich eine besondere Stadt wenn es ums Laufen geht. Einmal, weil hier so viel Grünfläche in der Stadt ist. Das habe ich selten gesehen, dass man so gut an jedem Punkt laufen kann." Zum anderen biete Hannover schon eine gute sportliche Infrastruktur. "Wir haben einen unglaublich gut ausgestatteten Olympiastützpunkt, der sozusagen das Herzstück ist, was die Infrastruktur angeht." Dort gibt es zum Beispiel Krafträume, Laufbahnen und ein breites medizinisches Angebot. Aber auch die Anlagen der Hochschule oder des Turnklubs Hannover sollen mit genutzt werden.

Läufergruppe mit bis zu 15 Athleten geplant

Zum Start rechnet Pfeiffer mit einer Trainingsgruppe von 12 bis 15 Leuten. Das soll ein Mix sein aus regionalen Nachwuchs-Talenten und nationalen Top-Läufern. Wer bei dem Laufprojekt mitmachen will, muss einem niedersächsischen Verein seiner Wahl angehören oder beitreten, sagt Pfeiffer. "Es geht einmal darum, die Leute, die schon hier sind, zu vereinen und das mit weiteren Top-Leuten zu bestücken und dann gemeinsam zu wachsen."

Hilfe bei der Suche nach Wohnung und Job

Zu den Unterstützern des Laufprojekts gehören neben den Veranstaltern des ADAC Marathons Hannover unter anderem der niedersächsische Leichtathletikverband, Wohnungsbaugesellschaften und die Industrie- und Handelskammer. So hat sich das Laufprojekt zum Ziel gesetzt, den Sportlerinnen und Sportlern den Rücken freizuhalten. Zum Beispiel vermitteln Wohnungsbaugesellschaften Wohnungen an Athleten. Zwei Wohngemeinschaften werden gerade eingerichtet. Über die örtliche Industrie- und Handelskammer werden Ausbildungsplätze oder Jobs bei sportfreundlichen Arbeitgebern vermittelt. Schon im Sommer 2024 sollen dann die ersten nationalen Titel geholt werden. Mittelfristig sollen die Läufer auch auf internationaler Bühne konkurrenzfähig sein.

