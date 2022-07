Hamburg-Triathlon: Olympiasiegerin Duffy gewinnt - Tertsch Dritte Stand: 09.07.2022 14:58 Uhr Olympiasiegerin Flora Duffy hat das Elite-Rennen der Frauen beim Hamburg-Triathlon gewonnen. Lisa Tertsch wurde als beste Deutsche Dritte. Für die Jedermann-Wettbewerbe haben rund 9.000 Sportlerinnen und Sportler gemeldet.

Laura Lindemann musste sich nach genau 59 Minuten bei der vierten von sieben Stationen der Weltmeisterschaftsserie in der Hansestadt mit Rang fünf begnügen. Im vergangenen Jahr hatte die Potsdamerin dank eines starken Schlussspurts das Rennen bei den Frauen gewonnen und einen Tag später auch mit dem deutschen Mixed-Team triumphiert.

Am Sonnabend war es Duffy, die mit einem starken Finish noch Beth Potter (58:43) aus Großbritannien überholte und nach 58:37 Minuten als Erste die Ziellinie auf dem Hamburger Rathausmarkt überquerte.

Tertsch: "Heute haben alle Puzzleteile zusammengepasst"

Die Überraschung des Tages war allerings Tertsch (58:53), die sich für ein beherztes Rennen belohnte und den größten Erfolg ihrer bisherigen Tritahlon-Karriere feierte. "Heute haben endlich mal alle Puzzleteile zusammengepasst", sagte die Harvard-Studentin aus Darmstadt. Anabel Knoll (59:03) rundete das starke deutsche Endergebnis mit ihrem sechsten Rang ab.

Zeitplan Heute:

- Triathlon in Hamburg, Profis und Jedermänner

Sprintdistanz

15.35 - 16.35 Uhr Elite Herren (15.30 - 16.30 Uhr live bei Sportschau.de)

Sonntag:

6.30 Uhr Start Olympische Distanz

15 Uhr - 16.20 Uhr Elite Mixed Team Relay (live bei Sportschau.de 15 - 16.30 Uhr)

Heute kämpft auch noch die Männer-Elite über die Sprintdistanz (0,75 km Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) um die Podestplätze. Am Sonntag steht die Mixed-Staffel über die Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen) auf dem Programm.

2023 geht es wieder um den Mixed-WM-Titel

Mit der Schwimmstrecke in der Binnenalster, dem Rad- und Laufkurs, der zu großen Teilen durch die City führt, und dem Ziel auf dem Rathausmarkt bietet der Hamburg-Triathlon Athleten und Zuschauern ein besonderes Ambiente. "Es gibt keine Veranstaltung, die in vergleichbarer Weise die Innenstadt als Sportarena so in Szene setzt", sagte Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote. "Der Triathlon ragt in einem sehr packenden Sportsommer noch einmal ein Stück heraus."

Das dürfte erst recht für 2023 gelten, wenn in der Elbmetropole unter anderem der WM-Titel im Mixed-Staffel-Wettbewerb (13. bis 16. Juli) vergeben wird.

