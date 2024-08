Hamburg Open: Noah Akugue, Korpatsch und Lys weiter - Barthel schon raus Stand: 05.08.2024 18:23 Uhr Die Lokalmatadorinnen Tamara Korpatsch, Noma Noha Akugue und Eva Lys sind beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum ins Achtelfinale eingezogen. Die Neumünsteranerin Mona Barthel scheiterte hingegen an ihrer Auftakthürde.

Olympia-Teilnehmerin Korpatsch hatte in ihrem Erstrunden-Match gegen Despina Papamichail (Griechenland) allerdings mehr Mühe als erwartet. Die in Hamburg an Nummer zwei gesetzte 29-Jährige benötigte nach fast zweieinhalb Stunden, um die Außenseiterin mit 6:0, 2:6, 6:4 niederzuringen. Nächste Gegnerin von Korpatsch ist die Rumänin Irina-Camelia Begu.

Vorjahresfinalistin Noha Akugue hatte zuvor beim WTA125-Turnier die Serbin Nina Stojanovic erwartungsgemäß mit 7:6 (7:4), 6:1 bezwungen. Nur im ersten Satz hatte die 20-Jährige Probleme mit der Weltranglisten-659. In der Runde der letzten 16 trifft die Hamburgerin nun auf Olga Danilovic (Serbien), die sich überraschend gegen die an Nummer sechs gesetzte Slowakin Rebecca Sramkova 6:3, 6:1 durchsetzte.

Noch problemloser als Noha Akugue meisterte Lys ihre Auftakthürde. Die 22-Jährige benötigte für ihren 6:3, 6:1-Erfolg gegen Julia Middendorf (Vechta) gerade einmal 58 Minuten. Im Achtelfinale trifft Lys nun auf die Siegerin der Partie zwischen Ella Seidel (Hamburg) und Ekaterina Makarova (Russland).

Barthel verliert nach hartem Kampf, Talent Petkovic chancenlos

Bereits beendet ist das Turnier hingegen für Barthel, Tessa Johanna Brockmann, Johanna Silva und Anna Petkovic. Die frühere Weltranglisten-23. Barthel musste sich nach hartem Kampf der Kroatin Lea Boskovic mit 7:5, 4:6, 3:6 geschlagen geben. Das Hamburger Nachwuchstalent Brockmann war beim 3:6, 0:6 gegen Dejana Radanovic (Serbien) chancenlos. Die ebenfalls in der Hansestadt beheimatete Silva unterlag der Russin Polina Kudermetova mit 2:6, 3:6.

Für Lokalmatadorin Anna Petkovic, die sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, war die an Position vier gesetzte Ungarin Anna Bondar eine Nummer zu groß. Die Bundesliga-Spielerin vom Club an der Alster verlor gegen die Weltranglisten-94. mit 1:6, 3:6.

Sherif mühelos ins Achtelfinale

Ihrer Favoritenrolle gerecht wurde derweil die topgesetzte Mayar Sherif. Die 28-jährige Ägypterin, Nummer 83 der Welt, setzte sich gegen die Belgierin Martie Benoit mit 6:2, 6:1 durch. Im Achtelfinale trifft Sherif nun auf die Ukrainerin Anastasiia Sobolieva. Die 20-Jährige gewann einen Tennis-Krimi gegen Zeynep Sonmez (Türkei) 3:6, 7:5, 7:6 (10:8).

