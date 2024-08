Hamburg Open: Lokalmatadorin Seidel im Eiltempo ins Achtelfinale Stand: 05.08.2024 21:29 Uhr Ella Seidel hat als vierte deutsche Spielerin das Achtelfinale beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum erreicht. Die Lokalmatadorin ließ Ekaterina Makarova nicht den Hauch einer Chance.

Gerade einmal 54 Minuten benötigte die 19-Jährige am Dienstagmittag, um die neun Jahre ältere Russin mit 6:1, 6:1 zu bezwingen. Seidel überzeugte in ihrer Auftaktpartie beim WTA125-Turnier durch druckvolles Aufschlag- und Grundlinienspiel. Allerdings profitierte die Hamburgerin auch von einer schwachen Leistung ihrer Kontrahentin, der unter anderem acht Doppelfehler unterliefen.

Korpatsch kämpft gegen Begu um Viertelfinal-Einzug

Im Achtelfinale kommt es damit nun zum Hamburger Duell zwischen Seidel und Eva Lys. Letztere hatte ihr Erstrunden-Match bei der Sandplatzveranstaltung gegen Julia Middendorf (Vechta) bereits am Montag mit 6:3, 6:1 gewonnen. In Vorjahresfinalistin Noma Noha Akugue und der an Position zwei gesetzten Tamara Korpatsch übersprangen zwei weitere Lokalmatadorinnen ihre Auftakthürden.

Korpatsch kämpft bereits am Dienstagnachmittag um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Dann trifft die 29-Jährige auf die Rumänin Irina-Camelia Begu.

