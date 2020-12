Hamburg-Marathon 2021 wird verschoben Stand: 17.12.2020 20:25 Uhr Der in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zweimal abgesagte Hamburg-Marathon wird auch am 25. April 2021 nicht stattfinden. Ein Alternativ-Termin soll aber noch gefunden werden.

Dies teilte der Veranstalter am Donnerstag nach Rücksprache mit den Hamburger Behörden mit. "Wir stehen hierzu bereits seit einiger Zeit in sehr konstruktiven Gesprächen. Vor allem gilt es, Fragen zu etwaigen Terminüberschneidungen auch zu anderen Branchen zu klären", sagte Cheforganisator Frank Thaleiser. Daher wurde auch noch kein alternatives späteres Datum genannt. "Wir sind sehr optimistisch, dass dieser Prozess bis Ende Januar erfolgreich abgeschlossen sein wird und wir dann für den Marathon 2021 eine neue Terminoption mit realistischer Perspektive präsentieren können", betonte Thaleiser.

In diesem Jahr Absage trotz Hygiene-Konzept

In diesem Jahr hätte die 35. Auflage des Marathons in der Hansestadt ursprünglich am 19. April stattfinden sollen, war aber aufgrund des ersten Lockdowns auf den 13. September verlegt worden. Trotz eines Hygiene-Konzepts war die Veranstaltung dann jedoch erneut abgesagt worden.

