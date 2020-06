Stand: 29.06.2020 20:46 Uhr - NDR 90,3

Corona: Triathlon, Marathon und Cyclassics auf der Kippe

Auch wenn ab Mittwoch in Hamburg größere Veranstaltungen wieder erlaubt sind: Das gilt wohl nicht für die großen Sportveranstaltungen in der Stadt. Triathlon, Marathon und Cyclassics werden in diesem Jahr voraussichtlich nicht stattfinden. Das sagte Sportsenator Andy Grote (SPD) am Montag im Gespräch mit NDR 90,3. Das Problem sind nicht die Wettkämpfe, sondern die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Große Sport-Events in Hamburg fallen wohl aus NDR 90,3 - 29.06.2020 15:00 Uhr Autor/in: Matthias Steiner Hamburgs große Sportveranstaltungen wie Triathlon, Marathon und Cyclassics werden in diesem Jahr voraussichtlich nicht stattfinden. Matthias Steiner berichtet.







Zuschauer sind zu großes Corona-Risiko

Die Sportlerinnen und Sportler, die an den Veranstaltungen teilnehmen, sind allesamt im Vorwege angemeldet. Damit wäre es im Falle einer Corona-Infektion möglich, die Kontakte nachzuverfolgen. Die Organisatoren des Hamburg-Marathons hatten bereits ihr Hygiene-Konzept vorgestellt und waren optimistisch, dass die Stadt die Erlaubnis für die Veranstaltung erteilt.

Aber: Für die Zigtausend Zuschauerinnen und Zuschauer, die bei Triathlon, Marathon und Cyclassics die Straßen säumen, gibt es keine Chance, mögliche Infektionsketten nachzuverfolgen. Grote macht den Veranstaltern darum wenig Hoffnung. "Es sieht im Moment nicht gut aus", sagt Grote. "Wir werden natürlich alles tun, was wir können, um das zu unterstützen. Wir können aber kein Veranstaltungsformat planen, von dem wir schon wissen, dass das nicht zu managen sein wird."

Eigentlich waren Triathlon und Marathon Anfang September geplant, die Cyclassics sollten am 3. Oktober stattfinden. Daraus wird nun wohl nichts werden.

Active City Summer soll stattfinden

Auf alle Fälle angeboten wird der sogenannte Active City Summer. Ab dem 1. Juli bieten die Hamburger Sportvereine unterschiedliche Freizeitsport-Aktionen an - kostenlos und draußen. Weitere Informationen zu den Sportmöglichkeiten und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf der Seite activecitysummer.de.

Activ City Sommer findet statt Hamburg Journal - 29.06.2020 19:30 Uhr Ab dem 1. Juli bieten die Hamburger Sportvereine unterschiedliche Freizeitsport-Aktionen an - kostenlos und draußen. "Active City Summer" heißt diese Aktion.







