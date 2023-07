Galopp: Hengst Assistent gewinnt Großen Hansa-Preis Stand: 01.07.2023 15:42 Uhr Der vier Jahre alte Hengst Assistent hat am Tag vor dem 154. Deutschen Derby auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn die Hauptrolle gespielt. Das von Jockey Thore Hammer-Hansen gerittene Pferd setzte sich gegen zwei Derby-Sieger durch.

Der Vorjahres-Derbyvierte war im Großen Hansa-Preis nach 2.400 Metern das stärkste Pferd und machte seinen vierten Karrieresieg perfekt. Sisfahan (Lukas Delozier), der Derbysieger von 2021, belegte gleichauf im toten Rennen mit dem lange führenden Northern Ruler (Eduardo Pedroza) den zweiten Platz. Sammarco, Derbysieger des Jahres 2022, wurde ein Jahr nach seinem Derby-Triumph nur Vierter. Jockey Hammer-Hansen war extra aus England eingeflogen worden.

Der Höhepunkt der Derbywoche wird das 154. Deutsche Derby am Sonntag (14.15 Uhr) um das traditionsreiche Blaue Band. 20 Pferde gehen dafür an den Start des mit 650.000 Euro dotierten Rennens.

Sieg bei Dauerregen in Hamburg-Horn

"Das war wieder der alte Assistent", sagte Trainer Henk Grewe (Köln) nach dem Sieg im mit 70.000 Euro dotierten Rennen und einem starken Ritt des Jockeys. "Vor der schwachen Leistung in Baden-Baden habe ich im Training etwas falsch gemacht." Grewe trainiert auch Sisfahan: "Auch er ist ein tolles Rennen gelaufen, ich bin mit beiden Pferden sehr zufrieden."

Eckhard Sauren, dem Vize-Präsidenten des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, gehören 90 Prozent der Anteile an Assistent, der Rest der Besitzergemeinschaft Liberty Racing. Durch den Regen am Sonnabend war das Geläuf in Hamburg-Horn weich geworden.

