Derbywoche: Alpenblume triumphiert in Hamburg-Horn Stand: 25.06.2023 18:21 Uhr Die vier Jahre alte Schimmelstute Alpenblume hat zum Auftakt der Derby-Woche in Hamburg-Horn den Sparkasse-Holstein-Cup gewonnen.

Mit Cristian Demuro im Sattel war die aus Frankreich angereiste Vierjährige am Sonntagnachmittag nach 2.200 Metern eine Klasse für sich und verwies Ability mit Andrasch Starke und Derida (Rene Piechulek) im Feld der 14 Stuten auf die Plätze. Die schwedische Tetra-Pak-Erbin Kirsten Rausing ist Besitzerin und Züchterin der Siegerin, die beim siebten Start ihr viertes Rennen gewann.

5.000 Besucher am Auftakttag in Horn

"Wir wollten mit ihr ein solches Rennen gewinnen. Wir haben uns für Hamburg und gegen Paris eine Woche zuvor entschieden. Es ist toll, dass es geklappt hat. Ich war in Deutschland bisher dreimal Zweiter, das war nun der erste Sieg", erklärte Tim Donworth. Der Ire trainiert Alpenblume seit eineinhalb Jahren in Paris-Chantilly. Sie ist die kleine Schwester der Weltklassestute Alpinista, die im vergangenen Jahr den Prix de l’Arc de Triomphe gewann. "Sie ist deshalb für Frau Rausing ein sehr besonderes und wichtiges Pferd", sagte Donworth.

Den Auftaktrenntag in Hamburg verfolgten auf der Rennbahn in Horn 5.000 Besucher.

Weitere Informationen Galopp: Bis zu 50.000 Zuschauer bei Derby-Woche erwartet Trotz der erneut nur fünf angesetzten Renntage geben sich die Hamburger Organisatoren zuversichtlich. Höhepunkt ist das 154. Deutsche Derby. mehr

Straight großer Favorit für Blaues Band

Höhepunkt der Veranstaltung ist das 154. Deutsche Galopp-Derby über 2.400 Meter am kommenden Sonntag (14.15 Uhr). Es gilt deutschlandweit als wichtigstes Rennen in dieser Sportart, ist mit 650.000 Euro dotiert - und wird zudem mit dem begehrten Blauen Band belohnt. Aktuell sind für das Rennen noch 27 Pferde startberechtigt. Am Montag wird das endgültige Starterfeld mit 20 Pferden bekannt gegeben.

Großer Favorit ist der Hengst Straight aus dem Rennstall von Trainer Andreas Wöhler in Spexard bei Gütersloh, der mit dem Union-Rennen in Köln die wichtigste Derby-Vorprüfung mit fünf Längen Vorteil gewonnen hat.

Weitere Informationen Galopp: Sammarco gewinnt 153. Deutsches Derby Der von Bauyrzhan Murzabayev gerittene Mitfavorit gewann auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn das begehrte Blaue Band. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 25.06.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Pferdesport