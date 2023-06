French Open: Zverev zieht ins Halbfinale ein Stand: 07.06.2023 19:30 Uhr Riesenerfolg in Paris: Alexander Zverev steht nur ein Jahr nach seiner schweren Verletzung wieder im Halbfinale der French Open. Im Viertelfinale besiegte er den Argentinier Tomas Martin Etcheverry in vier Sätzen.

Zverev schrie seine unbändige Freude heraus und ließ sich von den tobenden Fans feiern. Der Olympiasieger schreibt seine beeindruckende Comeback-Geschichte bei den French Open fort und steht nur ein Jahr nach seiner schlimmen Knöchelverletzung völlig überraschend wieder im Halbfinale von Paris. Kaum ein Experte hatte Zverev vor Turnierbeginn auf dem Zettel - nun ist er plötzlich nur noch zwei Schritte von der Erfüllung seines Lebenstraums Grand-Slam-Titel entfernt.

"Ich bin einfach nur glücklich." Alexander Zverev

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur glücklich. Das war das härteste Jahr meines Lebens, und ich bin froh, wieder zurück zu sein", sagte Zverev unter dem Jubel des Pariser Publikums im Anschluss an das hart erkämpfte 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 im Viertelfinale gegen Etcheverry. Mit der nächsten Energieleistung rang der 26-Jährige seinen argentinischen Kontrahenten nieder und buchte zum dritten Mal in Folge das Ticket für die Vorschlussrunde in Roland Garros.

Im Halbfinale gegen Ruud oder Rune

Nach 3:22 Stunden verwandelte Zverev auf dem größten Pariser Court Philippe Chatrier seinen ersten Matchball. Er bekommt es am Freitag nun erstmals im Turnier mit einem Top-Ten-Spieler zu tun - an diesem Abend kämpfen Vorjahresfinalist Casper Ruud aus Norwegen und der Däne Holger Rune um den verbliebenen Platz im Halbfinale.

