Eishockey in Fußball-Arena - 35.000 Zuschauer in Hannover Stand: 17.12.2022 22:09 Uhr Hannover hat bekanntlich ein besonderes Verhältnis zu seinem Eishockey-Stadtduell zwischen den Scorpions und den Indians. Aber das Derby am Samstagabend sprengte alles bisher Dagewesene: Beim Open Air in der großen Fußball-Arena waren 35.000 Zuschauende dabei.

Wohlgemerkt in der Oberliga! Das ist für diese Spielklasse ein Rekord - und die Partie hat sich zwischen den ganz großen Duellen des Landes eingereiht. In der ewigen deutschen Zuschauertabelle stehen die Scorpions und die Indians nun auf Rang sechs.

"An die Eisfläche musste ich mich erst mal gewöhnen." Ex-Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker

Zur Wahrheit gehört, dass die Menschen nicht nur wegen dieses Spiels in das WM-Stadion am Maschsee gekommen waren. Die Veranstalter hatten ein buntes Rahmenprogramm mit hochklassigen Musik-Acts auf die Beine gestellt. Außerdem gab es noch ein Promi-Charity-Spiel zwischen den Teams der Per-Mertesacker-Stiftung und Kinderherz Hannover.

Und so waren unter den Zuschauenden beim eigentlichen "Höhepunkt" des Tages am Abend nicht nur viele Fans, sondern auch vieles, was die Region an Prominenz zu bieten hat: Vom Fußball-Weltmeister 2014 Mertesacker und dem ehemaligen Cheftrainer von Hannover 96 Mirko Slomka, über Entertainer Oliver Pocher bis hin zu Musiker und TV-Sternchen Marc Terenzi.

Souveräner Sieg der Scorpions auf dem Eis

Im Oberliga-Duell gab es dann einen klaren Sieg der Scorpions, die sich nach einem zwischenzeitlichen 2:2 am Ende mit 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) durchsetzten. "Es war Gänsehaut pur", sagte Scorpions-Routinier André Reiss. "Die Anspannung war groß. Vor 35.000 Fans war das von vorne bis hinten Gänsehaut."

In der Tabelle liegen die Indians auf Rang fünf weit hinter dem Stadtrivalen zurück. Der zieht an der Spitze des Tableaus mit nunmehr 30 Siegen in 32 Saisonspielen weiter einsam seine Kreise.

Eislaufen im Fußball-Stadion für jedermann

Alles andere als einsam dürfte es am Sonntag auf dem Eis zugehen. Denn nachdem die Veranstaltung mit viel Kritik begleitet worden war, wird auch die Allgemeinheit noch etwas von dem energie-intensiven Projekt haben: Bevor die Fußball-Arena wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird, wird die Eisfläche noch für die Allgemeinheit geöffnet.

AUDIO: Per Mertesacker spielt wieder in Hannover - auf dem Eis (5 Min) Per Mertesacker spielt wieder in Hannover - auf dem Eis (5 Min)

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 17.12.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eishockey