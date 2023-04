Eishockey: Halbfinal-Aus für schwache Grizzlys Wolfsburg

Stand: 12.04.2023 21:48 Uhr

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Einzug in die Endspielserie verpasst. Am Mittwochabend verloren die Niedersachsen die entscheidende Halbfinalpartie in München 2:7 (0:2, 2:3, 0:2) und damit die "Best of Seven"-Serie mit 3:4.