Beachvolleyball-WM: Müller/Tillmann holen Bronze Stand: 19.06.2022 17:10 Uhr Svenja Müller und Cinja Tillmann haben durch das Verletzungspech ihrer Schweizer Gegnerinnen bei der Beachvolleyball-WM in Rom die Bronzemedaille gewonnen.

Die Hamburgerinnen profitierten am Sonntag vom Aus für Joana Heidrich. Die 30-Jährige brach im zweiten Satz nach eigenem Aufschlag schreiend zusammen, hielt sich den rechten Arm und musste behandelt werden. Eine erste Diagnose ergab eine Schulterluxation. Müller und Tillmann halfen mit, Heidrich zu versorgen.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs hatten sie mit 0:1 Sätzen und 7:10 Punkten gegen Heidrich und deren Partnerin Anouk Vergé-Dépré zurückgelegen. Nach der Aufgabe der Olympia-Dritten ging das Spiel und die Medaille an das deutsche Duo.

Müller und Tillmann treten erst seit eineinhalb Jahren zusammen an. Bei dem Turnier in Rom waren sie in einem insgesamt enttäuschenden deutschen Team der Lichtblick. Unter anderem waren die EM-Dritten Karla Borger und Julia Sude (Düsseldorf) im Achtelfinale ausgeschieden.

