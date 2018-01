Stand: 24.01.2018 12:22 Uhr

Beachvolleyball-WM 2019 in Hamburg

Hamburg ist im kommenden Jahr Austragungsort der Beachvolleyball-Weltmeisterschaften. Dies gab Ary S. Graca, Präsident des Weltverbandes FIVB, am Mittwoch in der Hansestadt bekannt. Gespielt wird das Turnier bei den Männern und Frauen im Rothenbaum-Stadion vom 28. Juni bis 7. Juli. Das Preisgeld beträgt eine Million Euro. Der Etat der Veranstaltung dürfte gut 7,5 Millionen Euro betragen. Insgesamt kämpfen 48 Mannschaften um die Titel. Deutschland war mit seiner Hauptstadt Berlin 2005 zuletzt WM-Austragungsort. In diesem Jahr werden in Hamburg zudem die World Tour Finals stattfinden.

Walkenhorst: "Das wird etwas ganz Besonderes"

"Heute ist ein großer Tag für den Beachvolleyball-Sport in Deutschland", sagte Thomas Krohne, Präsident des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), die Weltmeisterschaft werde ein "unvergessliches Event". Das HSV-Duo Laura Ludwig/Kira Walkenhorst will 2019 auch wieder topfit sein, um den Titel vor heimischer Kulisse zu verteidigen. In diesem Jahr werden die Olympiasiegerinnen von Rio keine Turniere spielen. Walkenhorst erholt sich derzeit von einer Hüft- und Schulteroperation, Ludwig erwartet im Sommer ihr erstes Kind. "Das wird etwas ganz Besonderes", sagte Walkenhorst, die sich "wahnsinnig gefreut hat", als sie von der Vergabe nach Hamburg erfuhr: "Und natürlich würden wir auch gerne noch einmal den Pokal mitnehmen."

