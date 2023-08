Beachvolleyball-EM: Ludwig/Lippmann und Ehlers/Wickler im Achtelfinale Stand: 03.08.2023 19:25 Uhr Nach Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben bei der Beachvolleyball-EM in Wien auch Nils Ehlers/Clemens Wickler das Achtelfinale erreicht.

Die beiden Hamburger gewannen am Donnerstag beide Gruppenspiele und ersparten sich so den Umweg über die Zwischenrunde. Dem 2:0 (21:14, 21:11) über die Österreicher Timo Hammarberg/Tim Berger folgte ein weiterer Zweisatz-Sieg (21:17, 21:16) über die Niederländer Leon Luini und Yorick de Groot.

Zuvor hattte sich das HSV-Duo Ludwig/Lippmann im deutschen Duell gegen Leonie Körtzinger (Hamburg) und Lea Kunst (Varel) 2:1 (21:15, 14:21, 15:8) durchgesetzt und das Ticket für die K.o-Runde gebucht. Bereits am Mittwoch hatten Svenja Müller (Hamburg) und Cinja Tillmann (Düsseldorf) anders als Ludwig/Lippmann auf direktem Weg das Achtelfinale erreicht. Damit steht fest, dass ein deutsches Team in jedem Fall in das Viertelfinale einziehen wird.

Ausgeschieden sind dagegen Karla Borger und Sandra Ittlinger. Das Duo aus Düsseldorf unterlag Niina Ahtiainen und Taru Lahti-Liukkonen aus Finnland mit 0:2 (22:24, 15:21).

