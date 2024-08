Beachvolleyball-DM: Ludwig startet bei Abschiedsvorstellung mit Sieg Stand: 29.08.2024 14:45 Uhr Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat ihre Abschiedsvorstellung in Timmendorfer Strand mit einem Sieg begonnen. Bei der Beachvolleyball-DM gewann die Hamburgerin an der Seite von Louisa Lippmann in der ersten Runde mit 2:0 (21:9, 21:12) gegen Mareet Maidhof/Josefine Schäkel (Münster/Kiel).

Im Achtelfinale treffen Ludwig/Lippmann um 18 Uhr auf Paula Schürholz/Janne Uhl (Düsseldorf). Die 38 Jahre alte Ludwig, die am Sonntag um 22.55 Uhr zu Gast im NDR Sportclub ist, hört nach dem Turnier auf. Auch ihre Gold-Partnerin Kira Walkenhorst beendet in Schleswig-Holstein die Karriere. Die 33-Jährige Walkenhorst tritt mit Isabel Schneider an und steht ebenfalls im Achtelfinale. Auch für Schneider ist nach der DM Schluss.

Ehlers/Wickler spielen am frühen Abend

Zu den Favoritinnen gehören die drei scheidenden Beachvolleyballerinnen allerdings nicht. Nils Ehlers/Clemens Wickler (ETV Hamburg) und Svenja Müller/Cinja Tillmann (ETV/Düsseldorf) könnten zum dritten Mal in Folge triumphieren. Die beiden topgesetzten Duos reisen mit viel Rückenwind an die Ostsee: Ehlers/Wickler gewannen jüngst Silber bei Olympia und EM, Müller/Tillmann krönten sich vor wenigen Tagen in den Niederlanden zu Europameisterinnen. Ehlers/Wickler treffen um 17 Uhr auf Richard Peemüller/Tilo Rietschel (Fellbach/Lübeck).

Ludwig bereits in Hamburg gefeiert

Ludwigs internationale Laufbahn war bereits am vergangenen Sonnabend im Viertelfinale beim Elite16-Turnier in ihrer Wahlheimat Hamburg zu Ende gegangen. Ludwig/Lippmann unterlagen den Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf).

Vor 20 Jahren hatte Ludwig ihr EM-Debüt gegeben, sie gewann allein bei den kontinentalen Meisterschaften zehn Medaillen, viermal gab es Gold. Höhepunkt ihrer Karriere war der Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro mit Walkenhorst, ein Jahr später gewann das Duo zudem als erstes deutsches Frauen-Team den Weltmeistertitel.

